Эмоциональное выгорание во время войны: как снова зарядить внутреннюю "батарейку"

Когда человек очень много помогает другим, можно не заметить, как твоя внутренняя "батарейка" садится. Психологи объясняют, что это эмоциональное выгорание или эмоциональное истощение – одна из защитных реакций организма, который находится в длительном стрессе или напряжении.

Почему происходит такое выгорание

Волонтеры работают в сфере "человек-человек". Они постоянно общаются с большим количеством людей, которые ждут от них помощи. Также они делятся своим внутренним запалом с теми, кто нуждается в поддержке и вере в лучшее.

Не менее важно и то, что деятельность несет высокий уровень ответственности. Кажется, что это обычная покупка бронежилетов, приготовление пищи, размещение или встреча на вокзале. Но зона ответственности очень велика, особенно у тех, от чьей работы будет зависеть жизнь других людей.

Многозадачность. Сейчас люди объединяют в себе много ролей: ищут необходимые контакты, вещи, физически помогают другим и так далее. Все это требует огромного эмоционального ресурса.

С первых дней войны украинцы брались за любую работу, которая помогала другим и полностью отдавались своим делам. За почти два месяца войны многие начали уставать и даже не замечают, что продуктивность начала снижаться. Но такое состояние нужно вовремя распознать.

Как определить эмоциональное выгорание

Если вы часто чувствуете апатию и сильную усталость, а ваша деятельность перестала приносить полное удовлетворение – ваша "батарейка" начала садиться.

Еще признаки: вы начали замечать за собой признаки агрессии, вас все чаще посещают мысли на тему "я не смогу", "зачем я все это начал".

Как оказать себе помощь и подзарядить "батарейку"

1. Давайте себе время на отдых. Нормализуйте свой сон. Каждому человеку нужна "подзарядка", так же как и гаджетам. Перерыв и отдых от любой деятельности – это нормально.

2. Научитесь говорить "нет". Если вы понимаете, что какую-то определенную работу вы не можете выполнить, то не нужно за нее браться только лишь из чувства "я должен". Лучше скоординируйте тех, кто поможет с решением того или иного вопроса. Человек по своей природе не может знать и выполнять все подряд.

3. Поставьте себе вопрос – для чего вы занимаетесь своей деятельностью. Отыщите в себе ту самую внутреннюю мотивацию, которая будет вас вдохновлять.

4. Не забывайте о физической активности, творчестве, общении с близкими. Уделяйте внимание своему ментальному здоровью и прислушивайтесь к собственному телу.