Emoji Kitchen: що це таке і для чого можна використовувати

Що таке Emoji Kitchen

Кухня емодзі (Emoji Kitchen) - новий сервіс у пошуковику Google. Цей незвичайний сервіс дозволяє створювати нові смайлики за допомогою схрещування тих, які вже існують.

Вперше Emoji Kitchen було представлено як вбудовану функцію в клавіатурі Gboard для Android. За допомогою нового сервісу можна створити свій власний емодзі.

Наприклад, якщо вибрати букет+робот, то вийде букет із роботів. Заєць + троянда - вийде заєць з трояндою в роті.

У Google запустили Emoji Kitchen (скриншоти)

Як користуватися Emoji Kitchen

Відкрийте свій браузер і введіть Emoji Kitchen у рядку пошуку. Також можна скористатися цим посиланням.

Далі з'явиться вікно з різними емодзі та окреме вікно для міксування. Вам потрібно вибрати два варіанти з усіх існуючих або запропонував сервісу придумати свою власну незвичайну комбінацію.

Створений новий смайлик можна скопіювати або завантажити як PNG-файл. Кухня емодзі працюватиме як у браузері на комп'ютері, так і телефоні. Готові нові смайли можна буде відправляти в месенджерах.

Нові емодзі можна створювати за допомогою Emoji Kitchen (скриншот)