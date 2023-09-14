Emoji Kitchen: що це таке і для чого можна використовувати

Google представив абсолютно нову функцію в пошуковій системі - Emoji Kitchen. За допомогою цієї функції можна виявити політ власної фантазії та створювати емодзі, яких раніше не було.
Що таке Emoji Kitchen, як виглядає та як користуватися цією послугою - читайте у матеріалі Styler.
Кухня емодзі (Emoji Kitchen) - новий сервіс у пошуковику Google. Цей незвичайний сервіс дозволяє створювати нові смайлики за допомогою схрещування тих, які вже існують.
Вперше Emoji Kitchen було представлено як вбудовану функцію в клавіатурі Gboard для Android. За допомогою нового сервісу можна створити свій власний емодзі.
Наприклад, якщо вибрати букет+робот, то вийде букет із роботів. Заєць + троянда - вийде заєць з трояндою в роті.
У Google запустили Emoji Kitchen (скриншоти)
Відкрийте свій браузер і введіть Emoji Kitchen у рядку пошуку. Також можна скористатися цим посиланням.
Далі з'явиться вікно з різними емодзі та окреме вікно для міксування. Вам потрібно вибрати два варіанти з усіх існуючих або запропонував сервісу придумати свою власну незвичайну комбінацію.
Створений новий смайлик можна скопіювати або завантажити як PNG-файл. Кухня емодзі працюватиме як у браузері на комп'ютері, так і телефоні. Готові нові смайли можна буде відправляти в месенджерах.
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