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Эммануэль Макрон получил пощечину во время поездки по Франции: на глазах у толпы

Автор: Анна Шиканова

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины. Инцидент произошел во время поездки Макрона в коммуну Тен-Л'Эрмитаж в департаменте Дром на юго-востоке Франции 8 июня.

Видео инцидента разместили в Twitter-аккаунте пользователя AlexpLille.

Эммануэль Макрон вышел из отеля к местным жителям, которые ожидали его за специальным ограждением. Он подошел поприветствовать жителей, но внезапно из толпы один из мужчин выставил руку и с размаху ударил президента Франции по лицу. При этом он выкрикивал фразу "Долой макроновскую Францию" (à bas la Macronie).

Президента Макрона сразу же оттеснили охранники. Он не пострадал. Однако через некоторое время он все-таки вернулся к жителям и поприветствовал их.

Стоит отметить, что за причастность к данному инциденту полиция задержала двух человек.

Как прокомментировали инцидент в Елисейском дворце, на президента Франции пытались совершить покушение, но один их телохранителей Макрона молниеносно отреагировал и смог защитить президента от нападения неизвестного человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский журналист "пикантно" оконфузился в прямом эфире украинского телеканала.

А также рассказывали о том, что победитель Евровидение 2021 музыкант Maneskin оконфузился в публичном месте.

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Новости Украины ФранцияЭммануэль Макронконфуз