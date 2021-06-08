Эммануэль Макрон получил пощечину во время поездки по Франции: на глазах у толпы

Эммануэль Макрон вышел из отеля к местным жителям, которые ожидали его за специальным ограждением. Он подошел поприветствовать жителей, но внезапно из толпы один из мужчин выставил руку и с размаху ударил президента Франции по лицу. При этом он выкрикивал фразу "Долой макроновскую Францию" (à bas la Macronie).

Президента Макрона сразу же оттеснили охранники. Он не пострадал. Однако через некоторое время он все-таки вернулся к жителям и поприветствовал их.

Стоит отметить, что за причастность к данному инциденту полиция задержала двух человек.

Как прокомментировали инцидент в Елисейском дворце, на президента Франции пытались совершить покушение, но один их телохранителей Макрона молниеносно отреагировал и смог защитить президента от нападения неизвестного человека.