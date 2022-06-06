"Эмилия, солнышко мое": Остапчук чувственно поздравил дочь, которой не может позвонить из-за экс-жены

Остапчук опубликовал милые и забавные фото с Эмилией и оставил ей трогательные пожелания.

"Эмилия, солнышко мое, сегодня тебе уже 9. Я пишу тебе это сообщение, потому что знаю - ты когда-нибудь его обязательно прочитаешь. Спасибо, что однажды появилась в моей жизни и перевернула ее полностью. Спасибо, что выбрала меня как своего папу и дала возможность открыть новые грани любви. Будь такой же принцессой и ангелочком, как ты всегда была. И взрывным праздником, и светлячком ночью", - написал шоумен.

Владимир пожаловался, что экс-супруга не дает ему общаться с детьми, которых он не видел уже 3 месяца.

"Я знаю, что ты ждала моего личного приветствия или звонка сегодня. Но ты уже взрослая и должна знать - я не имею такой возможности, прости, мама не позволяет ни поздравить, ни даже тебе дозвониться, хотя я пытаюсь с тобой поговорить каждый вечер..." - добавил ведущий.

Однако в то же время он порадовался, что они в безопасности - Елена вместе с их дочерью и сыном уехала в Канаду.



"Главное, что вы с братиком сейчас в безопасности, хоть и за тысячи километров от дома. Мы обязательно все наверстаем. Сейчас главное - чтобы мы скорее победили, а затем ты вернешься в мирный Киев и я крепко-крепко тебя обниму...Твой Усипака, Папочка", - отметил Остапчук.

Владимир Остапчук поздравил дочь с днем рождения (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Подписчики артиста написали в комментариях, что его жена делает хуже самим детям и поступает неправильно.

"Больно такое читать", - признался коллега Владимира, ведущий Анатолий Анатолич, у которого трое детей.