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"Эмилия, солнышко мое": Остапчук чувственно поздравил дочь, которой не может позвонить из-за экс-жены

Владимир Остапчук с дочкой (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)
Автор: Марина Настевич

Украинский телеведущий Владимир Остапчук тепло поздравил свою дочь Эмилию с днем рождения - 5 июня девочке исполнилось девять лет.

Звездный папа смог сделать это только через Instagram, поскольку его бывшая жена Елена Войченко запрещает ему общаться с детьми даже по телефону.

Остапчук опубликовал милые и забавные фото с Эмилией и оставил ей трогательные пожелания.

"Эмилия, солнышко мое, сегодня тебе уже 9. Я пишу тебе это сообщение, потому что знаю - ты когда-нибудь его обязательно прочитаешь. Спасибо, что однажды появилась в моей жизни и перевернула ее полностью. Спасибо, что выбрала меня как своего папу и дала возможность открыть новые грани любви. Будь такой же принцессой и ангелочком, как ты всегда была. И взрывным праздником, и светлячком ночью", - написал шоумен.

Владимир пожаловался, что экс-супруга не дает ему общаться с детьми, которых он не видел уже 3 месяца.

"Я знаю, что ты ждала моего личного приветствия или звонка сегодня. Но ты уже взрослая и должна знать - я не имею такой возможности, прости, мама не позволяет ни поздравить, ни даже тебе дозвониться, хотя я пытаюсь с тобой поговорить каждый вечер..." - добавил ведущий.

Однако в то же время он порадовался, что они в безопасности - Елена вместе с их дочерью и сыном уехала в Канаду.

"Главное, что вы с братиком сейчас в безопасности, хоть и за тысячи километров от дома. Мы обязательно все наверстаем. Сейчас главное - чтобы мы скорее победили, а затем ты вернешься в мирный Киев и я крепко-крепко тебя обниму...Твой Усипака, Папочка", - отметил Остапчук.

Владимир Остапчук поздравил дочь с днем рождения (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Подписчики артиста написали в комментариях, что его жена делает хуже самим детям и поступает неправильно.

"Больно такое читать", - признался коллега Владимира, ведущий Анатолий Анатолич, у которого трое детей.

Ранее мы писали, что Ольга Сумская перестала общаться с родственниками из России и назвала их зомбированными, хотя ее старшая дочь Антонина продолжает жить в Москве.

А также сообщали, что Юрий Горбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями и признался, что младший уже не сразу узнает папу.

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Владимир Остапчук