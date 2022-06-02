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Горбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями: младший уже не сразу узнает папу

Новина українською →
Четверг 02 июня 2022 18:43
Горбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями: младший уже не сразу узнает папу Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)
Автор: Марина Настевич

Телеведущий Юрий Горбунов из-за войны в Украине уже три месяца не видел своих детей - сыновей Ивана и Даниила. Такая длительная разлука дается ему нелегко.

Об этом звездный папа рассказал в эфире шоу "Сніданок з 1+1".

Горбунов поделился, что малыши быстро растут, а он видит эти важные моменты лишь по видеосвязи.

"Когда мы расстались с Даниилом, ему было 6 месяцев, а сейчас ему уже 9. Ивану мы как раз отпраздновали 19 февраля 5 лет. И Даня из ребенка, который только лежал, уже сидит и стоит на ножках, делает первые шаги. Я это все вижу только по фото или видео. Это очень жаль, конечно", - признался шоумен.

Более того, из-за долгой разлуки с папой младший сын Даня даже не всегда сразу узнает его, особенно если не общаться каждый день.

"Когда мы несколько дней не созваниваемся, то потом он так внимательно смотрит, ему нужно некоторое время, чтобы узнать", - рассказал Юрий.

Горбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями: младший уже не сразу узнает папуГорбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями: младший уже не сразу узнает папуГорбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями: младший уже не сразу узнает папуГорбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями: младший уже не сразу узнает папуЮрий Горбунов с семьей (instagram.com/gorbunovyuriy)

Ранее мы сообщали, что телеведущая Маша Ефросинина 1 июня, в День защиты детей, поделилась редким фото со своими сыном и дочерью. После начала войны она вместе с детьми уехала в Германию.

Мы также писали, что на благотворительном вечере в Каннах, ведущими которого были Юрий Горбунов и Катерина Осадчая, собрали 50 тысяч евро для украинского кино.

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Катя Осадчая Юрий Горбунов
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