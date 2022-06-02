Горбунов эмоционально рассказал о разлуке с сыновьями: младший уже не сразу узнает папу

Телеведущий Юрий Горбунов из-за войны в Украине уже три месяца не видел своих детей - сыновей Ивана и Даниила. Такая длительная разлука дается ему нелегко.

Горбунов поделился, что малыши быстро растут, а он видит эти важные моменты лишь по видеосвязи.

"Когда мы расстались с Даниилом, ему было 6 месяцев, а сейчас ему уже 9. Ивану мы как раз отпраздновали 19 февраля 5 лет. И Даня из ребенка, который только лежал, уже сидит и стоит на ножках, делает первые шаги. Я это все вижу только по фото или видео. Это очень жаль, конечно", - признался шоумен.

Более того, из-за долгой разлуки с папой младший сын Даня даже не всегда сразу узнает его, особенно если не общаться каждый день.

"Когда мы несколько дней не созваниваемся, то потом он так внимательно смотрит, ему нужно некоторое время, чтобы узнать", - рассказал Юрий.

Юрий Горбунов с семьей (instagram.com/gorbunovyuriy)