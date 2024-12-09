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"Емілія Перес", "Субстанція", "Дипломатка": всі номінанти на Золотий глобус 2025

Номінанти на Золотий глобус 2025 (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Голлівудська асоціація іноземної преси назвала претендентів на отримання престижної кінопремії "Золотий глобус". Церемонія нагородження відбудеться у Лос-Анджелесі, 5 січня 2025 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт премії.

Список номінантів на Золотий глобус 2025

Найкращий фільм (драма)

  • "Бруталіст"
  • "Повна невідомість"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Частина друга"

 

  • "Нікелеві хлопчики"
  • "5 вересня"

Найкращий фільм (мюзикл або комедія)

  • "Анора"
  • "Суперники"
  • "Емілія Перес"
  • "Справжній біль"
  • "Субстанція"

 

  • "Wiked: Чародійка"

Найкращий анімаційний фільм

  • "Потік. Останній кіт на Землі"
  • "Думками навиворіт 2"
  • "Мемуари равлика"
  • "Дикий робот"
  • "Воллес і Ґроміт: Перната відплата"

Найкращий серіал (драма)

  • "День шакала"
  • "Дипломатка"

 

  • "Містер і місіс Сміт"
  • "Сьоґун"
  • "Повільні коні"
  • "Гра в кальмара"

Найкращий серіал (комедія або мюзикл)

  • "Початкова школа "Еббот"
  • "Ведмідь"
  • "Джентльмени"
  • "Хитрощі"

 

  • "Ніхто цього не хоче"
  • "Вбивства в одній будівлі"

Найкращий режисер

  • Жак Одіар ("Емілія Перес")
  • Шон Бейкер ("Анора")
  • Едвард Бергер ("Конклав")
  • Брейді Корбет ("Бруталіст")
  • Коралі Фаржа ("Субстанція")
  • Паял Кападіа ("Все, що нам здається світлом")

Найкращий актор (мюзикл або комедія)

  • Джессі Айзенберг ("Справжній біль")
  • Г'ю Грант ("Єретик")
  • Гебріел ЛаБелль ("Шоу суботнього вечора")

 

  • Джессі Племонс ("Види доброти")
  • Глен Пауелл ("Найманий убивця")
  • Себастіан Стен ("Інша людина")

Найкраща акторка (мюзикл/комедія)

  • Емі Адамс ("Нічна сучка")
  • Синтія Еріво ("Wiked: Чародійка")
  • Карла Гаскон ("Емілія Перес")
  • Майкі Медісон ("Анора")
  • Демі Мур ("Субстанція")
  • Зендея ("Суперники")

Найкращий актор (драма)

  • Едріан Броуді ("Бруталіст")
  • Тімоті Шаламе ("Повна невідомість")
  • Деніел Крейг ("Квір")

 

  • Колман Домінго ("Сінг Сінг")
  • Рейф Файнс ("Конклав")
  • Себастіан Стен ("Учень. Історія Трампа")

Найкраща актриса (драма)

  • Памела Андерсон ("Остання танцівниця")
  • Анджеліна Джолі ("Марія")
  • Ніколь Кідман ("Хороша погана дівчинка")
  • Тільда Свінтон ("Сусідня кімната")
  • Фернанда Торрес ("Я все ще тут")
  • Кейт Вінслет ("Лі")

Найкраща чоловіча роль другого плану

  • Кіран Калкін ("Справжній біль")
  • Едвард Нортон ("Повна невідомість")
  • Гай Пірс ("Бруталіст")
  • Джеремі Стронг ("Учень. Історія Трампа")
  • Дензел Вашингтон ("Гладіатор 2")

Найкраща жіноча роль другого плану

  • Аріана Гранде ("Wiked: Чародійка")
  • Фелісіті Джонс ("Бруталіст")
  • Ізабелла Росселліні ("Конклав")
  • Маргарет Квеллі ("Субстанція")
  • Селена Гомес ("Емілія Перес")
  • Зої Салдана ("Емілія Перес")

Найкращий фільм іноземною мовою

  • "Все, що нам здається світлом"
  • "Емілія Перес"
  • "Дівчина з голкою"
  • "Я все ще тут"
  • "Насіння священного інжиру"
  • "Гірська наречена"

Повний список номінантів на Золотий глобус 2025 читай за посиланням.

До слова, раніше ми називали імена всіх переможців премії MUZVAR AWARDS 2024.

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