"Емілія Перес", "Субстанція", "Дипломатка": всі номінанти на Золотий глобус 2025

Голлівудська асоціація іноземної преси назвала претендентів на отримання престижної кінопремії "Золотий глобус". Церемонія нагородження відбудеться у Лос-Анджелесі, 5 січня 2025 року.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний сайт премії.
Найкращий фільм (драма)
Найкращий фільм (мюзикл або комедія)
Найкращий анімаційний фільм
Найкращий серіал (драма)
Найкращий серіал (комедія або мюзикл)
Найкращий режисер
Найкращий актор (мюзикл або комедія)
Найкраща акторка (мюзикл/комедія)
Найкращий актор (драма)
Найкраща актриса (драма)
Найкраща чоловіча роль другого плану
Найкраща жіноча роль другого плану
Найкращий фільм іноземною мовою
Повний список номінантів на Золотий глобус 2025 читай за посиланням.
До слова, раніше ми називали імена всіх переможців премії MUZVAR AWARDS 2024.