"Эмилия Перес", "Субстанция", "Дипломатка": все номинанты на Золотой глобус 2025

Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала претендентов на получение престижной кинопремии "Золотой глобус". Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе, 5 января 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт премии.
Лучший фильм (драма)
Лучший фильм (мюзикл или комедия)
Лучший анимационный фильм
Лучший сериал (драма)
Лучший сериал (комедия или мюзикл)
Лучший режиссер
Лучший актер (мюзикл или комедия)
Лучшая актриса (мюзикл/комедия)
Лучший актер (драма)
Лучшая актриса (драма)
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучший фильм на иностранном языке
Полный список номинантов на Золотой глобус 2025 года читай по ссылке.
К слову, раньше мы называли имена всех победителей премии MUZVAR AWARDS 2024 года.