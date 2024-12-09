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"Эмилия Перес", "Субстанция", "Дипломатка": все номинанты на Золотой глобус 2025

Номинанты на Золотой глобус 2025 (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала претендентов на получение престижной кинопремии "Золотой глобус". Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе, 5 января 2025 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт премии.

Список номинантов на Золотой глобус 2025

Лучший фильм (драма)

  • "Бруталист"
  • "Полная неизвестность"
  • "Конклав"
  • "Дюна: Часть вторая"

 

  • "Никелевые мальчики"
  • "5 сентября"

Лучший фильм (мюзикл или комедия)

  • "Анора"
  • "Соперники"
  • "Эмилия Перес"
  • "Настоящая боль"
  • "Субстанция"

 

  • "Wiked: Чародейка"

Лучший анимационный фильм

  • "Поток. Последний кот на Земле"
  • "Мыслями наизнанку 2"
  • "Мемуары улитки"
  • "Дикий робот"
  • "Уоллес и Громит: Пернатое возмездие"

Лучший сериал (драма)

  • "День шакала"
  • "Дипломатка"

 

  • "Мистер и миссис Смит"
  • "Сегун"
  • "Медленные лошади"
  • "Игра в кальмара"

Лучший сериал (комедия или мюзикл)

  • "Начальная школа "Эббот"
  • "Медведь"
  • "Джентльмены"
  • "Уловки"

 

  • "Никто этого не хочет"
  • "Убийства в одном здании"

Лучший режиссер

  • Жак Одиар ("Эмилия Перес")
  • Шон Бейкер ("Анора")
  • Эдвард Бергер ("Конклав")
  • Брейди Корбет ("Бруталист")
  • Коралли Фаржа ("Субстанция")
  • Паял Кападиа ("Все, что нам кажется светом")

Лучший актер (мюзикл или комедия)

  • Джесси Айзенберг ("Настоящая боль")
  • Гью Грант ("Еретик")
  • Гебриэл ЛаБелль ("Шоу субботнего вечера")

 

  • Джесси Племонс ("Виды доброты")
  • Глен Пауэлл ("Наемный убийца")
  • Себастиан Стэн ("Другой человек")

Лучшая актриса (мюзикл/комедия)

  • Эми Адамс ("Ночная сучка")
  • Синтия Эриво ("Wiked: Чародейка")
  • Карла Гаскон ("Эмилия Перес")
  • Майки Мэдисон ("Анора")
  • Деми Мур ("Субстанция")
  • Зендея ("Соперники")

Лучший актер (драма)

  • Эдриан Броуди ("Бруталист")
  • Тимоти Шаламе ("Полная неизвестность")
  • Дэниел Крейг ("Квир")

 

  • Колман Доминго ("Синг Синг")
  • Рейф Файнс ("Конклав")
  • Себастиан Стэн ("Ученик. История Трампа")

Лучшая актриса (драма)

  • Памела Андерсон ("Последняя танцовщица")
  • Анджелина Джоли ("Мария")
  • Николь Кидман ("Хорошая плохая девочка")
  • Тильда Свинтон ("Соседняя комната")
  • Фернанда Торрес ("Я все еще здесь")
  • Кейт Уинслет ("Ли")

Лучшая мужская роль второго плана

  • Киран Калкин ("Настоящая боль")
  • Эдвард Нортон ("Полная неизвестность")
  • Гай Пирс ("Бруталист")
  • Джереми Стронг ("Ученик. История Трампа")
  • Дензел Вашингтон ("Гладиатор 2")

Лучшая женская роль второго плана

  • Ариана Гранде ("Wiked: Чародейка")
  • Фелисити Джонс ("Бруталист")
  • Изабелла Росселлини ("Конклав")
  • Маргарет Квелли ("Субстанция")
  • Селена Гомес ("Эмилия Перес")
  • Зои Салдана ("Эмилия Перес")

Лучший фильм на иностранном языке

  • "Все, что нам кажется светом"
  • "Эмилия Перес"
  • "Девушка с иглой"
  • "Я все еще здесь"
  • "Семена священного инжира"
  • "Горная невеста"

Полный список номинантов на Золотой глобус 2025 года читай по ссылке.

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