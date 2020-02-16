Элтона Джона поразила тяжелая болезнь во время выступления: потерял голос прямо на сцене

Британский певец Элтон Джон прервал своей турне из-за пневмонии, которая привела к потере голоса
Элтон Джон вынужденно прервал свое мировое турне, поскольку испытывает проблемы со здоровьем. У британского певца диагностировали атипичную пневмонию, и из-за болезни он потерял голос. Выступление звезды пришлось прервать.
Проблемы со здоровьем произошли на глазах у тысячей зрителей, которые пришли на его шоу. Певец извинился на своей странице в Twitter за то, что не смог продолжить свое выступление.
Скриншот с Twitter
По данным СМИ, он покидал сцену со слезами на глазах. Пользователи сети выразили свою глубокое сожаление по поводу недуга артиста, и пожелали ему скорейшего выздоровления. Стоит отметить, что некоторые даже предположили, что у певца коронавирус.
Элтон Джон покидает сцену (фото: twitter.com/eltonofficial)
Скриншоты с Twitter