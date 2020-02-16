Елтона Джона вразила тяжка хвороба під час виступу: втратив голос прямо на сцені

Елтон Джон вимушено перервав своє світове турне, оскільки відчуває проблеми зі здоров'ям. У британського співака діагностували атипову пневмонію, і через хворобу він втратив голос. Виступ зірки довелося перервати.

Проблеми зі здоров'ям відбулися на очах у тисяч глядачів, які прийшли на його шоу. Співак вибачився на своїй сторінці в Twitter за те, що не зміг продовжити свій виступ.

Скріншот з Twitter

За даними ЗМІ, він залишав сцену зі сльозами на очах. Користувачі мережі висловили своє глибоке співчуття з приводу недуги артиста, і побажали йому якнайшвидшого одужання. Варто зазначити, що деякі навіть припустили, що у співака коронавірус.

Елтон Джон покидає сцену (фото: twitter.com/eltonofficial)

Елтон, твоє здоров'я так важливо для нас. Спасибі за те, що віддав все! Але будь здоровий для своїх хлопчиків і Девіда. Ви говорите, що шоу має тривати, але сьогодні ввечері ви краще відпочивайте. Ви, ваша сім'я завжди на першому місці. Ваші фанати завжди будуть тут;

Моє серце йде до тебе, Елтон. Бажаю тобі якнайшвидшого одужання і відпочинку! Я так тобою пишаюся, що завжди віддаєш нам всі свої сили. Завжди тобі вдячний;

Будь ласка, одужуйте швидше, спасибі за те, що ви були просто дивовижні, моє серце розбилося сьогодні ввечері, ми з вами, Елтон;

Добре відпочинь Елтон і одужуй швидше. Бережи себе;

У нього немає коронавіруса. І він не літає комерційними рейсами.

Скріншоти з Twitter