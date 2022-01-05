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Назван напиток, продлевающий жизнь: его пьет Елизавета II

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Среда 05 января 2022 08:51
Назван напиток, продлевающий жизнь: его пьет Елизавета II Фото: Елизавета II пьет каждый день бокал шампанского (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Если выпивать бокал шампанского каждый день - это поможет предотвратить болезнь Альцгеймера и продлить годы жизни. Именно этим правилом и руководствуется Елизавета II, которая выпивает бокальчик игристого каждый день.

Об этом пишет издание Eat This, Not That.

Сейчас британской королеве 95 лет и она прекрасно выглядит и не жалуется на здоровье.

Отмечается, что шампанском содержится фенольная кислота и белок дистрофин, который помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера.

Кроме того, вместе с шампанским человек получает антиоксиданты из винограда, поддерживающие здоровье кровеносных сосудов.

Но речь идет о совсем малых дозах игристого напитка. По словам экспертов, шампанское нужно пить по бокалу 2-3 раза в неделю. Также не забывайте о стакане воды после каждой дозы спиртного. Это поможет вам избежать обезвоживания.

Кстати, некоторые исследования показывают, что после того, как вы выпили бокал или два шампанского, ваше настроение меняется, становясь менее агрессивным и более дружелюбным.

Если вы предпочтете игристое, а не другие напитки (например, коктейли или неигристое вино), у вас меньше шансов переедать. Но помните, любой алкоголь нужно пить не на голодный желудок.

Как мы ранее писали, названы напитки, приводящие к раку кишечника.

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Елизавета II
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