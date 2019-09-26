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Єлизавета II видає онуку заміж за італійського магната

STYLERПерсони    26.09.2019 - 16:45
Єлизавета II видає онуку заміж за італійського магната
Онука Єлизавети II принцеса Беатріс виходить заміж (колаж: РБК-Україна)

Онука Єлизавети II Беатріс Йоркська оголосила про заручини з мільйонером

Онука королеви Великобританії Єлизавети II Беатріс Йоркська оголосила про заручини з італійським мільйонером Едоардо Мапеллі Моцци. Молоді люди знайомі з самого дитинства, але їх романтичні стосунки стали бурхливо розвиватися після весілля сестри принцеси Беатріс - Євгенії.

Про те, що Беатріс готується до заручин говорили вже давно, але пара не квапилася з розголосом. І ось 26 вересня на офіційній Instagram-сторінці королівської сім'ї було оголошено про радісну подію.

Єлизавета II видає онуку заміж за італійського магната

Онука Єлизавети II принцеса Беатріс виходить заміж (фото: instagram.com/theroyalfamily)

31-річна принцеса Беатріс - дочка другого сина Єлизавети, герцога Ендрю Йоркського. Стосунки закоханих почалися зі скандалу. Справа в тому, що Беатріс і Едоардо почали зустрічастися, коли молодий чоловік був заручений з архітектором Дарою Хуан, і у пари є спільний син, що народився два роки тому.

Але оскільки Бетрис не є спадкоємицею престолу, вона не потребує схвалення королеви, яка, очевидно, була б проти такого скандального союзу.

Єлизавета II видає онуку заміж за італійського магната

Онука Єлизавети II принцеса Беатріс виходить заміж (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Пара заручилася в Італії, де і були зроблені знімки, і зіграє весілля вже в 2020 році. А фотографом радісної події стала молодша сестра Беатріс - принцеса Євгенія.

"Ми дуже раді поділитися з вами новиною про наші заручини. Ми щасливі, що проведемо це життя разом і з нетерпінням чекаємо на наше весілля. У нас багато спільних інтересів, ми поділяємо спільні цінності і впевнені, що це згуртує нас на довгі роки спільного життя, повного любові і щастя", - підписана новина про заручини.

Єлизавета II видає онуку заміж за італійського магната

Онука Єлизавети II принцеса Беатріс виходить заміж (фото: royal.uk)

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