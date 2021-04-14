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Елизавета II впервые вышла в свет после смерти любимого мужа

Новина українською → Великобритания, Среда 14 апреля 2021 09:12
Елизавета II впервые вышла в свет после смерти любимого мужа Фото: Елизавета II (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Елизавета II впервые вышла в свет после смерти супруга принца Филиппа. Королева Великобритании вернулась к исполнению своих обязанностей через четыре дня - 13 апреля.

Об этом пишет Reuters.

Так, 13 апреля Елизавета II приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.

Отметим, что несмотря на слухи о том, что королева отречется от престола после кончины любимого супруга, Елизавета II продолжает выполнять официальные обязанности. Эксперты говорят, что она не нарушит клятву, которую дала при восхождении на трон - служить британскому народу до последнего вздоха.

Принц Филипп, который был рядом с королевой на протяжении всего ее 69-летнего правления, скончался в возрасте 99 лет. Его похороны состоятся в субботу, 17 апреля.

Герцог Эдинбургский женился на Елизавете в 1947 году.

Напомним, что Елизавета II и принц Филипп прожили в законном браке 73 года, а впервые познакомились, когда будущей королеве было всего восемь лет. Ранее мы писали про историю любви и крепкого брака королевской семьи.

Принц Филипп умер в Виндзорском замке утром 9 апреля, а в марте он месяц провел в больнице - организм герцога Эдинбургского давал сбой в последнее время.

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