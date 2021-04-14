Елизавета II впервые вышла в свет после смерти любимого мужа

Елизавета II впервые вышла в свет после смерти супруга принца Филиппа. Королева Великобритании вернулась к исполнению своих обязанностей через четыре дня - 13 апреля.

Так, 13 апреля Елизавета II приняла участие в официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе.

Отметим, что несмотря на слухи о том, что королева отречется от престола после кончины любимого супруга, Елизавета II продолжает выполнять официальные обязанности. Эксперты говорят, что она не нарушит клятву, которую дала при восхождении на трон - служить британскому народу до последнего вздоха.

Принц Филипп, который был рядом с королевой на протяжении всего ее 69-летнего правления, скончался в возрасте 99 лет. Его похороны состоятся в субботу, 17 апреля.

Герцог Эдинбургский женился на Елизавете в 1947 году.