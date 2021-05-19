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Елизавета II снова станет прабабушкой: внучка беременна от итальянца

Автор: Светлана Мащенко

Королева Елизавета II снова станет прабабушкой. Радостной новостью официально поделилась внучка Ее Величества принцесса Беатрис, которая вышла замуж в июле прошлого года.

Об этом говорится на официальной странице британской королевской семьи в Instagram.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они станут родителями. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости", - сказано в сообщении.

Принцессе 32 года, а ее мужу - итальянскому аристократу Эдоардо Мапелли Моцци 37 лет.

Беатрис - старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, и Сары Фергюсон (развелись в 1996 году после десяти лет брака).

Фото: Принцесса Беатрис с мужем (Getty Images)

В июле 2020 года они сыграли скромную свадьбу в Виндзорском замке. Бракосочетание должно было состояться 29 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2021 год. Вскоре стало известно, что они поженились, пригласив лишь самых близких на церемонию.

Всего у Елизаветы II восемь внуков и десять правнуков. 9 февраля мальчика родила сестра Беатрис, принцесса Евгения от английского бизнесмена Джека Бруксбэнка. Ребенка назвали Огаст Филипп Хоук Бруксбэнк.

Затем старшая внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндалл и ее муж Майк стали родителями. 21 марта на свет появился их третий ребенок, которого назвали Лукасом.

А в начале июня должна появится на свет правнучка Елизаветы, которую родит жена принца Гарри Меган Маркл.

Ранее мы писали, что у Елизаветы II cнова случилось горе в семье.

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