Єлизавета II знову стане прабабусею: онучка вагітна від італійця

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони стануть батьками. Королева була проінформована, і обидві сім'ї раді цій новині", - сказано в повідомленні.

Принцесі 32 роки, а її чоловікові - італійському аристократу Едоардо Мапеллі Моцці 37 років.

Беатріс - старша дочка Ендрю, герцога Йоркського, другого сина королеви Єлизавети II, і Сари Фергюсон (розлучилися в 1996 році після десяти років шлюбу).

Фото: принцеса Беатріс з чоловіком (Getty Images)

У липні 2020 року вони зіграли скромне весілля у Віндзорському замку. Весілля мало відбутися 29 травня 2020 року, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 2021 рік. Незабаром стало відомо, що вони одружилися, запросивши лише найближчих на церемонію.