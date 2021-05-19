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Єлизавета II знову стане прабабусею: онучка вагітна від італійця

Автор: Світлана Мащенко

Королева Єлизавета II знову стане прабабусею. Радісною новиною офіційно поділилася онучка її Величності принцеса Беатріс, яка вийшла заміж в липні минулого року.

Про це йдеться на офіційній сторінці британської королівської сім'ї в Instagram.

"Її Королівська Високість принцеса Беатріс і пан Едоардо Мапеллі Моцці дуже раді повідомити, що восени цього року вони стануть батьками. Королева була проінформована, і обидві сім'ї раді цій новині", - сказано в повідомленні.

Принцесі 32 роки, а її чоловікові - італійському аристократу Едоардо Мапеллі Моцці 37 років.

Беатріс - старша дочка Ендрю, герцога Йоркського, другого сина королеви Єлизавети II, і Сари Фергюсон (розлучилися в 1996 році після десяти років шлюбу).

Фото: принцеса Беатріс з чоловіком (Getty Images)

У липні 2020 року вони зіграли скромне весілля у Віндзорському замку. Весілля мало відбутися 29 травня 2020 року, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 2021 рік. Незабаром стало відомо, що вони одружилися, запросивши лише найближчих на церемонію.

Всього у Єлизавети II вісім онуків і десять правнуків. 9 лютого хлопчика народила сестра Беатріс, принцеса Євгенія від англійського бізнесмена Джека Бруксбенка. Дитину назвали Огаст Філіп Хоук Бруксбенк.

Потім старша онучка королеви Єлизавети II Зара Тіндалл і її чоловік Майк стали батьками. 21 березня на світ з'явилася їхня третя дитина, яку назвали Лукасом.

А на початку червня повинна з'явиться на світ правнучка Єлизавети, яку народить дружина принца Гаррі Меган Маркл.

Раніше ми писали, що у Єлизавети II знову сталося горе в сім'ї.

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