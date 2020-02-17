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Елизавета II попала в неприятный конфуз: все подробности

STYLERЖизнь    17.02.2020 - 21:48
Елизавета II попала в неприятный конфуз: все подробности
Елизавета II (фото: The Royal Family)

Королева Елизавета II попала в скандал из-за конфуза, который произошел с ее благотворительным фондом

Елизавета II попала в неприятную ситуацию из-за работы сайта благотворительного фонда, который принадлежит королевской семье. Ссылка на сайте Royal.uk, по которой предполагалось переходить на сайт благотворительного фонда Dolen Cymru, переадресовывала людей на китайский порно сайт.

На сайте для взрослых были размещены порнографические ролики и секс-шоу, трансляция которых проходила в прямом эфире. Кроме того, при переходе по данной ссылке игнорировались интернет-фильтры для детей. Это означало, что взрослый контент был доступен даже несовершеннолетним.

Ошибку с ссылками обнаружили журналисты британского издания The Sun, которые уведомили об этом инциденте дворец и благотворительный фонд. После этого все было исправлено. Неправильная ссылка вела на старый домен, который успел сменить владельца.

Стоит отметить, что патроном благотворительного фонда Dolen Cymru является внук королевы Елизаветы II принц Гарри.

Недавно имя герцога Сассекского также всплыло в таблоидах после того, как его бывшая девушка Кэролайн Флэк, с которой он начал встречаться в 2009 году, покончила жизнь самоубийством. 40-летнюю женщину нашли мертвой в своей новой квартире в Лондоне.

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