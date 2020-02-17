ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Єлизавета II потрапила в неприємний конфуз: усі подробиці

STYLERЖиття    17.02.2020 - 21:48
Єлизавета II потрапила в неприємний конфуз: усі подробиці
Єлизавета II (фото: The Royal Family)

Королева Єлизавета II потрапила у скандал через конфуз, який стався з її благодійним фондом

Єлизавета II потрапила в неприємну ситуацію через роботу сайту благодійного фонду, який належить королівській сім'ї. Посилання на сайті Royal.uk, за яким передбачалося переходити на сайт благодійного фонду Dolen Cymru, переадресовувало людей на китайський порно сайт.

На сайті для дорослих були розміщені порнографічні ролики і секс-шоу, трансляція яких проходила в прямому ефірі. Крім того, при переході по даному посиланню ігнорувалися інтернет-фільтри для дітей. Це означало, що дорослий контент був доступний навіть неповнолітнім.

Помилку з посиланнями виявили журналісти британського видання The Sun, які повідомили про цей інцидент палац і благодійний фонд. Після цього все було виправлено. Неправильне посилання вело на старий домен, який встиг змінити власника.

Варто зазначити, що патроном благодійного фонду Dolen Cymru є онук королеви Єлизавети II принц Гаррі.

Нещодавно ім'я герцога Сассекського також спливло в таблоїдах після того, як його колишня дівчина Керолайн Флек, з якою він почав зустрічатися в 2009 році, покінчила життя самогубством. 40-річну жінку знайшли мертвою у своїй новій квартирі в Лондоні.

Весілля внучки королеви Єлизавети II: названа дата і місце торжества Король Альберт II визнав позашлюбну дочку: що тепер із чергою на бельгійський престол
Новини України королевская семьяЄлизавета II
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся