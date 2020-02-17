Єлизавета II потрапила в неприємний конфуз: усі подробиці

Єлизавета II (фото: The Royal Family)

Королева Єлизавета II потрапила у скандал через конфуз, який стався з її благодійним фондом

Єлизавета II потрапила в неприємну ситуацію через роботу сайту благодійного фонду, який належить королівській сім'ї. Посилання на сайті Royal.uk, за яким передбачалося переходити на сайт благодійного фонду Dolen Cymru, переадресовувало людей на китайський порно сайт.

На сайті для дорослих були розміщені порнографічні ролики і секс-шоу, трансляція яких проходила в прямому ефірі. Крім того, при переході по даному посиланню ігнорувалися інтернет-фільтри для дітей. Це означало, що дорослий контент був доступний навіть неповнолітнім.

Помилку з посиланнями виявили журналісти британського видання The Sun, які повідомили про цей інцидент палац і благодійний фонд. Після цього все було виправлено. Неправильне посилання вело на старий домен, який встиг змінити власника.

Варто зазначити, що патроном благодійного фонду Dolen Cymru є онук королеви Єлизавети II принц Гаррі.

Нещодавно ім'я герцога Сассекського також спливло в таблоїдах після того, як його колишня дівчина Керолайн Флек, з якою він почав зустрічатися в 2009 році, покінчила життя самогубством. 40-річну жінку знайшли мертвою у своїй новій квартирі в Лондоні.