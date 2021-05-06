Елизавета II сделала важное обращение к принцу Гарри и беременной Меган Маркл

"Желаем Арчи Маунтбеттен-Виндзору очень счастливого второго дня рождения сегодня", - подписан пост.

Слова сопроводили снимком Меган и Гарри, который держит на руках сына через несколько дней после выписки из больницы.

Фото: Королева Елизавета поздравила внука Арчи с днем рождения (twitter.com/RoyalFamily)

Своего правнука Арчи королева не видела с ноября 2019-го года. Тогда он с родителями переехал в Канаду, а летом 2020-го - в Калифорнию (США), на родину своей матери.

Предполагается, что королева увидит сегодня Арчи, пообщавшись с ним по видеочату в Zoom.