Беременная во второй раз Меган Маркл на руках с Арчи попалась на фото

Сообщается, что папарацци подловили Меган на следующий день после возвращения мужа из Великобритании, то есть 21 апреля. Недавно снимки появились в сети.

Интересно, что кадров с беременной первенцем Маркл очень много, ведь тогда она жила на родине супруга, и волей-неволей попадала на фото во время разных мероприятий.

Теперь же внук Елизаветы II и его жена личности неофициальные, поэтому могут спокойно прогуливаться по улице в повседневной одежде. На 39-летней Меган были надеты джинсы, темная кофта и куртка. А большой живот выдает, что она на третьем триместре беременности (по некоторым данным роды состоятся в начале лета).

It’s 3-year-old Prince Louis’ birthday today. So just 10 mins before the release of his birthday photo I released this one of My 3-year-old... er, sorry, giant 1-year-old.



I’m super strong to carry such a big child ON my baby bump at 8 months pregnant!https://t.co/Q0TmqgVeKi