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Беременная во второй раз Меган Маркл на руках с Арчи попалась на фото

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 09:45
Беременная во второй раз Меган Маркл на руках с Арчи попалась на фото Фото: Меган Маркл (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Беременная во второй раз Меган Маркл попалась на фото во время прогулки. На руках супруга принца Гарри несла почти двухлетнего сына Арчи.

Об этом пишет Page Six.

Сообщается, что папарацци подловили Меган на следующий день после возвращения мужа из Великобритании, то есть 21 апреля. Недавно снимки появились в сети.

Интересно, что кадров с беременной первенцем Маркл очень много, ведь тогда она жила на родине супруга, и волей-неволей попадала на фото во время разных мероприятий.

Теперь же внук Елизаветы II и его жена личности неофициальные, поэтому могут спокойно прогуливаться по улице в повседневной одежде. На 39-летней Меган были надеты джинсы, темная кофта и куртка. А большой живот выдает, что она на третьем триместре беременности (по некоторым данным роды состоятся в начале лета).

Беременная Меган Маркл попалась на фото (twitter.com/SparkleMeghan)

И хотя кадры с Меган и малышом Арчи выглядят случайными, ее уже заподозрили в каверзах, назвав фото "сливом". Ведь они появились 23 апреля, в день, когда младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи празднует третий день рождения, в честь чего дворец опубликовал его официальное фото. Таким образом, Маркл якобы решила утереть нос Кембриджам.

К слову, недавно выяснилось, что Меган Маркл проводила тайные переговоры с королевой Елизаветой II незадолго до похорон принца Филиппа. Она не смогла из-за беременности посетить Великобританию, но отпустила туда мужа. Принц Гарри пробыл на родине с 11 по 20 апреля, оставив страну за день до дня рождения бабушки, Елизаветы II.

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