Беременная во второй раз Меган Маркл на руках с Арчи попалась на фото

Беременная во второй раз Меган Маркл попалась на фото во время прогулки. На руках супруга принца Гарри несла почти двухлетнего сына Арчи.

Сообщается, что папарацци подловили Меган на следующий день после возвращения мужа из Великобритании, то есть 21 апреля. Недавно снимки появились в сети.

Интересно, что кадров с беременной первенцем Маркл очень много, ведь тогда она жила на родине супруга, и волей-неволей попадала на фото во время разных мероприятий.

Теперь же внук Елизаветы II и его жена личности неофициальные, поэтому могут спокойно прогуливаться по улице в повседневной одежде. На 39-летней Меган были надеты джинсы, темная кофта и куртка. А большой живот выдает, что она на третьем триместре беременности (по некоторым данным роды состоятся в начале лета).

It’s 3-year-old Prince Louis’ birthday today. So just 10 mins before the release of his birthday photo I released this one of My 3-year-old... er, sorry, giant 1-year-old.



I’m super strong to carry such a big child ON my baby bump at 8 months pregnant!https://t.co/Q0TmqgVeKi — Duchess Moaning Markle (parody) (@SparkleMeghan) April 23, 2021

Беременная Меган Маркл попалась на фото (twitter.com/SparkleMeghan)

И хотя кадры с Меган и малышом Арчи выглядят случайными, ее уже заподозрили в каверзах, назвав фото "сливом". Ведь они появились 23 апреля, в день, когда младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон принц Луи празднует третий день рождения, в честь чего дворец опубликовал его официальное фото. Таким образом, Маркл якобы решила утереть нос Кембриджам.