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Єлизавета II зробила важливе звернення до принца Гаррі і вагітної Меган Маркл

Автор: Світлана Мащенко

Єлизавета II опублікувала звернення до принца Гаррі і Меган Маркл, привітавши їх сина Арчі з днем народження. Хлопчику 6 травня виповнюється два роки.

Королівське привітання з'явилося на офіційній сторінці королівської сім'ї в Twitter і Instagram.

"Бажаємо Арчі Маунтбеттен-Віндзору дуже щасливого другого дня народження сьогодні", - підписаний пост.

Слова супроводили знімком Меган і Гаррі, який тримає на руках сина через кілька днів після виписки з лікарні.

Фото: Королева Єлизавета привітала онука Арчі з днем народження (twitter.com/RoyalFamily)

Свого правнука Арчі королева не бачила з листопада 2019-го року. Тоді він з батьками переїхав до Канади, а влітку 2020-го - до Каліфорнії (США), на батьківщину своєї матері.

Передбачається, що королева побачить сьогодні Арчі, поспілкувавшись з ним по відеочату в Zoom.

Відзначимо, що Меган Маркл і принц Гаррі зараз намагаються жити життям звичайних людей в Каліфорнії. Вони придбали особняк в Санта-Барбарі, де чекають появи на світ дочки - Меган повинна народити на початку літа. Нещодавно екс-актриса на руках з Арчі попалася на фото папараці.

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