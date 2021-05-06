Єлизавета II зробила важливе звернення до принца Гаррі і вагітної Меган Маркл

"Бажаємо Арчі Маунтбеттен-Віндзору дуже щасливого другого дня народження сьогодні", - підписаний пост.

Слова супроводили знімком Меган і Гаррі, який тримає на руках сина через кілька днів після виписки з лікарні.

Фото: Королева Єлизавета привітала онука Арчі з днем народження (twitter.com/RoyalFamily)

Свого правнука Арчі королева не бачила з листопада 2019-го року. Тоді він з батьками переїхав до Канади, а влітку 2020-го - до Каліфорнії (США), на батьківщину своєї матері.

Передбачається, що королева побачить сьогодні Арчі, поспілкувавшись з ним по відеочату в Zoom.