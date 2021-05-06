Елизавета II сделала важное обращение к принцу Гарри и беременной Меган Маркл

Елизавета II опубликовала обращение к принцу Гарри и Меган Маркл, поздравив их сына Арчи с днем рождения. Мальчику 6 мая исполняется два года.

Королевское поздравление появилось на официальной странице королевской семьи в Twitter и Instagram.

"Желаем Арчи Маунтбеттен-Виндзору очень счастливого второго дня рождения сегодня", - подписан пост.

Слова сопроводили снимком Меган и Гарри, который держит на руках сына через несколько дней после выписки из больницы.

Wishing Archie Mountbatten-Windsor a very happy 2nd birthday today.



Dominic Lipinski / PA Images pic.twitter.com/dLssyrVSor — The Royal Family (@RoyalFamily) May 6, 2021

Фото: Королева Елизавета поздравила внука Арчи с днем рождения (twitter.com/RoyalFamily)

Своего правнука Арчи королева не видела с ноября 2019-го года. Тогда он с родителями переехал в Канаду, а летом 2020-го - в Калифорнию (США), на родину своей матери.

Предполагается, что королева увидит сегодня Арчи, пообщавшись с ним по видеочату в Zoom.