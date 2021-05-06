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Елизавета II сделала важное обращение к принцу Гарри и беременной Меган Маркл

Новина українською → Великобритания, Четверг 06 мая 2021 10:37
Елизавета II сделала важное обращение к принцу Гарри и беременной Меган Маркл Коллаж РБК-Украина: Елизавета II опубликовала важное обращение к принцу Гарри и Меган Маркл
Автор: Светлана Мащенко

Елизавета II опубликовала обращение к принцу Гарри и Меган Маркл, поздравив их сына Арчи с днем рождения. Мальчику 6 мая исполняется два года.

Королевское поздравление появилось на официальной странице королевской семьи в Twitter и Instagram.

"Желаем Арчи Маунтбеттен-Виндзору очень счастливого второго дня рождения сегодня", - подписан пост.

Слова сопроводили снимком Меган и Гарри, который держит на руках сына через несколько дней после выписки из больницы.

Фото: Королева Елизавета поздравила внука Арчи с днем рождения (twitter.com/RoyalFamily)

Своего правнука Арчи королева не видела с ноября 2019-го года. Тогда он с родителями переехал в Канаду, а летом 2020-го - в Калифорнию (США), на родину своей матери.

Предполагается, что королева увидит сегодня Арчи, пообщавшись с ним по видеочату в Zoom.

Отметим, что Меган Маркл и принц Гарри сейчас стараются жить жизнью обычных людей в Калифорнии. Они приобрели особняк в Санта-Барбаре, где ждут появления на свет дочки - Меган должна родить в начале лета. Недавно экс-актриса на руках с Арчи попалась на фото папарацци.

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