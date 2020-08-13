Элитную киевскую Кончу-Заспу закрыли на карантин из-за бешенства

Конча-Заспа (фото из открытых источников)

В Киеве в Голосеевском районе введены карантинные ограничения после выявления бешенства

В элитном микрорайоне Конча-Заспа на территории Голосеевского района Киева ввели карантинные ограничения после того, как выявили случай бешенства у бездомной кошки.

Теперь на два месяца закрыли территорию Кончи-Заспы между Московским шоссе и озером Конча. Об этом 13 августа передали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве в Facebook.

Отмечается, что угрожающей зоной были определены лесопарковые массивы Голосеевского района, которые прилегают к зоне карантина.

Также специалисты рассказали о мероприятиях по ликвидации и недопущению распространения бешенства в самой столице:

иммунизация против бешенства всех восприимчивых животных в зоне карантина, в угрожающих зонах - собак и котов

клинический осмотр и карантин животных, которые нанесли укусы людям, а также антирабическая помощь укушенным

запрет вывода (вывоза) собак, кошек и диких животных с территории карантина

запрет на проведение выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак и кошек в Голосеевском районе

дезинфекция мест, где находились больные и подозрительные на заболевание бешенством животного

отлов и проверка бездомных животных в зоне карантина.

Также в Госпродпотребслужбе рассказали о проведении обследования территории и призвали при выявлении трупов животных с характерными признаками инфекционных болезней отправлять для исследования на бешенство.

Напомним, что на территории Конча-Заспы расположены санатории "Конча-Заспа", "Октябрь", "Подснежник", спортивная база футбольного клуба "Динамо" (Киев), государственные дачи бывших чиновников, государственных деятелей, первого и второго президентов Украины.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский продал дом и переехал в "Конча-Заспу".

Недавно под Кропивницким собака покусала ребенка и трех взрослых - у животного обнаружили бешенство.