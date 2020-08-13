Элитную киевскую Кончу-Заспу закрыли на карантин из-за бешенства

В Киеве в Голосеевском районе введены карантинные ограничения после выявления бешенства
В элитном микрорайоне Конча-Заспа на территории Голосеевского района Киева ввели карантинные ограничения после того, как выявили случай бешенства у бездомной кошки.
Теперь на два месяца закрыли территорию Кончи-Заспы между Московским шоссе и озером Конча. Об этом 13 августа передали в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве в Facebook.
Отмечается, что угрожающей зоной были определены лесопарковые массивы Голосеевского района, которые прилегают к зоне карантина.
Также специалисты рассказали о мероприятиях по ликвидации и недопущению распространения бешенства в самой столице:
Также в Госпродпотребслужбе рассказали о проведении обследования территории и призвали при выявлении трупов животных с характерными признаками инфекционных болезней отправлять для исследования на бешенство.
Напомним, что на территории Конча-Заспы расположены санатории "Конча-Заспа", "Октябрь", "Подснежник", спортивная база футбольного клуба "Динамо" (Киев), государственные дачи бывших чиновников, государственных деятелей, первого и второго президентов Украины.
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский продал дом и переехал в "Конча-Заспу".
Недавно под Кропивницким собака покусала ребенка и трех взрослых - у животного обнаружили бешенство.