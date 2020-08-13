Елітну київську Кончу-Заспу закрили на карантин через сказ

Конча-Заспа (фото з відкритих джерел)

У Києві в Голосіївському районі введено карантинні обмеження після виявлення сказу

В елітному мікрорайоні Конча-Заспа на території Голосіївського району Києва ввели карантинні обмеження після того, як виявили випадок сказу у бездомної кішки.

Тепер на два місяці закрили територію Кончі-Заспи між Московським шосе та озером Конча. Про це 13 серпня передали в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Києві у Facebook.

Зазначається, що загрозливою зоною було визначено лісопаркові масиви Голосіївського району, які прилягають до зони карантину.

Також фахівці розповіли про заходи з ліквідації та недопущення поширення сказу в самій столиці:

імунізація проти сказу всіх сприйнятливих тварин в зоні карантинних обмежень, у загрозливих зонах - собак і котів

клінічний огляд та карантинування тварин, які нанесли укуси людям, а також антирабічна допомога покусаним

заборона виводу (вивозу) собак, котів і диких тварин з території карантину

заборона на проведення виставок та інших видовищних заходів за участю собак і котів у Голосіївському районі

дезінфекція місць, де знаходилися хворі та підозрілі на захворювання сказом тварини

вилов і перевірка бездомних тварин у зоні карантину

Також в Держпродспоживслужбі розповіли про проведення обстеження території та закликали при виявленні трупів тварин за характерними ознаками інфекційних хвороб відправляти для дослідження на сказ.

Нагадаємо, що на території Конча-Заспи розташовані санаторії "Конча-Заспа", "Жовтень", "Пролісок", спортивна база футбольного клубу "Динамо" (Київ), державні дачі колишніх чиновників, державних діячів, першого і другого президентів України.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський продав будинок і переїхав у "Конча-Заспу".

Нещодавно під Кропивницьким собака покусала дитину і трьох дорослих - у тварини виявили сказ.