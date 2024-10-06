"Елітний скуф": Потап хотів пожартувати про скандал з МСЕК, але щось пішло не так (відео)

Що запостив репер

Так, Потап повторив сцену, яка вже стала мемом. Йдеться по момент, коли під час обшуків чоловік голови МСЕК влігся просто біля купи грошей, поки правоохоронці знаходили та вилучали величезну кількість доказів.

Репер також лежав, а в якості реквізиту він взяв дві купюри (по 500 гривень) й трохи монет. Він наклав на відео аудіодоріжку.

"Бачили вже відео елітного скуфа, який лежить на ліжку поруч з 6 мільйонами доларів? Такий, з пузиком, ну як потрібно. Ну а чому йому не лежати?", - йдеться на відео.

Сам Потап при цьому перебирав купюри. Він нічого не казав, адже був в "образі".

Чому Потапа знов захейтили

Втім, спроба пожартувати не була успішною. У коментарях Потапа вкотре почали критикувати. Юзери залишили чимало негативних коментарів, серед яких наступні:

"В тебе, Потап, не менше грошенят"

"Хоч би не прибіднявся"

"Потап, хоча б пару тисяч зелені поклав, чому так бідно"

"Що це за дід?"

"Бідний Потап, все роздав на акції та розіграші. Ну, молодець! Все на ЗСУ. Повертайся вже додому, ми бачили, що ти все задонатив"

"Олексію, а де ти зараз є? Кажуть, що втік з країни, але я не повірив".

Що відомо про скандал з керівницею МСЕК

Нагадаємо, 4 жовтня ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них вдома було вилучено майже 6 мільйонів доларів.

Обшуки у керівниці МСЕК (фото: dbr.gov.ua)

А сама підозрювана, посадовиця Тетяна Крупа, намагалася викинути частину грошей в сумці через вікно. Встановлено, що її син обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України в Хмельницькій області.

Обшуки було проведено в рамках кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагалися уникнути призову до війська. І вже стало відомо, що списки "ухилянтів", які знайшли у глави МСЕК, будуть перевіряти.