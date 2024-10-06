"Элитный скуф": Потап хотел пошутить о скандале с МСЭК, но что-то пошло не так (видео)

Что запостил репер

Так, Потап повторил сцену, которая уже стала мемом. Речь идет по моменту, когда во время обысков муж главы МСЭК улегся прямо у кучи денег, пока правоохранители находили и изымали огромное количество доказательств.

Репер тоже лежал, а в качестве реквизита он взял две купюры (по 500 гривен) и немного монет. Он наложил на видео аудиодорожку.

"Видели уже видео элитного скуфа, лежащего на кровати рядом с 6 миллионами долларов? Такой, с пузиком, ну как нужно. Ну а почему ему не лежать?", - говорится на видео.

Сам Потап при этом перебирал купюры. Он ничего не говорил, ведь был в "образе".

Почему Потапа снова захехтали

Впрочем, попытка пошутить не была успешной. В комментариях Потапа в очередной раз начали критиковать. Юзеры оставили немало негативных комментариев, среди которых:

"В тебе, Потап, не менше грошенят"

"Хоч би не прибіднявся"

"Потап, хоча б пару тисяч зелені поклав, чому так бідно"

"Що це за дід?"

"Бідний Потап, все роздав на акції та розіграші. Ну, молодець! Все на ЗСУ. Повертайся вже додому, ми бачили, що ти все задонатив"

"Олексію, а де ти зараз є? Кажуть, що втік з країни, але я не повірив".

Что известно о скандале с руководительницей МСЭК

Напомним, 4 октября ДБР разоблачило руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них дома было изъято около 6 миллионов долларов.

Обыски у руководительницы МСЭК (фото: dbr.gov.ua)

А сама подозреваемая, чиновница Татьяна Крупа, пыталась выбросить часть денег в сумке через окно. Установлено, что ее сын занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области.

Обыски были проведены в рамках уголовного производства о незаконном оформлении инвалидности мужчинам, пытавшимся избежать призыва в армию. И уже стало известно, что списки "уклонистов", которые нашли у главы МСЭК, будут проверять.