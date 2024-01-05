"Еліта гуляє": на Закарпатті провели "голу вечірку" на Новий рік (відео)

Що відомо про вечірку

"Як мені вдалось з'ясувати, вечірка відбулась в конференц-залі екокурорту "Ізки". Його забронювала компанія людей з-за меж Закарпаття ніби-то задля уроків йоги. Організатор - йога "Love Camp", - написав Віталій.

За його джерелами, гості вечірки - це туристи, які приїхали в Карпати на Новорічні свята. Разом їх було 38 людей з організаторами.

Відомо також, що відпочивальники відмовилися від обслуговувального персоналу й проводили захід самостійно. Зазначено, що подія відбулась в новорічну ніч.

У мережу потрапили фото та відео зі скандальної вечірки.

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