"Элита гуляет": в Закарпатье провели "голую вечеринку" на Новый год (видео)

В новогоднюю ночь сотрудники одной компании забронировали конференц-зал для занятий йогой, однако провели там "голую вечеринку". Видео с "праздника" показали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Telegram-канале закарпатского журналиста Виталия Глаголы.
"Как мне удалось выяснить, вечеринка состоялась в конференц-зале экокурорта "Изки". Его забронировала компания людей из-за границ Закарпатья якобы для уроков йоги. Организатор - йога "Love Camp", - написал Виталий.
По его источникам, гости вечеринки - это туристы, приехавшие в Карпаты на Новогодние праздники. Всего их было 38 человек с организаторами.
Известно также, что отдыхающие отказались от обслуживающего персонала и проводили мероприятие самостоятельно. Отмечено, что событие произошло в новогоднюю ночь.
В сеть попали фото и видео со скандальной вечеринки.
Внимание! Видео содержит чувствительное содержимое!
В комментариях к видео пользователи не сдерживали эмоций:
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