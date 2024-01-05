"Элита гуляет": в Закарпатье провели "голую вечеринку" на Новый год (видео)

Что известно о вечеринке

"Как мне удалось выяснить, вечеринка состоялась в конференц-зале экокурорта "Изки". Его забронировала компания людей из-за границ Закарпатья якобы для уроков йоги. Организатор - йога "Love Camp", - написал Виталий.

По его источникам, гости вечеринки - это туристы, приехавшие в Карпаты на Новогодние праздники. Всего их было 38 человек с организаторами.

Известно также, что отдыхающие отказались от обслуживающего персонала и проводили мероприятие самостоятельно. Отмечено, что событие произошло в новогоднюю ночь.

В сеть попали фото и видео со скандальной вечеринки.

Внимание! Видео содержит чувствительное содержимое!

Реакции украинцев

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