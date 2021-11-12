Элина Свитолина высказалась о смене украинского гражданства: "всегда буду возвращаться"

Элина Свитолина живет сегодня в Монте-Карло (фото: instagram.com/elisvitolina)

Будет ли Свитолина менять гражданство?

"Нет", - сразу же ответила на вопрос о смене украинского паспорта наша спортсменка.

"У меня нет никаких привилегий получать какое-то другое гражданство. У меня есть резиденция в Монако... Но я всегда буду выступать за Украину на соревнованиях. Я в душе украинка и всегда буду возвращаться на родину в независимости от того, где я буду проживать", - сказала Элина.

Элина Свитолина заверила, что не променяет украинский паспорт на любой другой (фото: instagram.com/elisvitolina)

При этом она подтвердила, что предложения о смене гражданства ей поступали даже в детстве.

"Было много предложений. Когда мне было 10 лет и мы тренировались в Израиле несколько недель... И там были предложения", - отметила Свитолина.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Видели перспективную девочку, которая сможет выступать в будущем за их сборную..." - сказал Демин.

"Да", - подтвердила Элина.