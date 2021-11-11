Счастье до слез: Элина Свитолина встретилась с юными тяжелобольными теннисистами (фото)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина встретилась с юными теннисистами, которые страдают от тяжелых заболеваний, но мужественно сражаются с недугом и продолжают путь к заветной мечте - достичь успехов в спорте.

Подопечные благотворительного проекта "Здійсни мрію" телеканала 1+1 очень хотели пообщаться со своим кумиром, и встреча эта получилась трогательной и эмоциональной. Как это произошло - читайте в материале на Styler.

Знаменитая украинская теннисистка, бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 в Токио Элина Свитолина не на долго приехала в Киев - на открытие своей звезды на Площади звезд в центре столицы.

Там благотворители и организовали "случайную" встречу ребят со звездой спорта, и для них это стало настоящим сюрпризом.

Ксюша Ноголь из города Вараш под Ровно, которая недавно отметила свой 18-й день рождения, даже расплакалась от счастья! Девушка более 4 лет мечтала познакомиться со Свитолиной.

"Приятно было видеть счастливые глаза! Мечты сбываются!", - высказалась ведущая "Проспорт" на "плюсах" Валерия Ковалинская.

Ксения живет с неизлечимой болезнью - у нее самая сложная форма диабета - 1-го типа, и ей ежедневно требуются минимум 6 уколов инсулина, а также она должна соблюдать строгую диету.

Чтобы не сдаваться перед болезнью и для поддержки здоровья, Ксюша начала посещать теннис. Спорт укрепляет ее и дает надежду, веру в себя и будущее, а вдохновляет ее на успехи Свитолина. Девушка пересмотрела все интервью и матчи спортсменки и даже нарисовала Элину с ракеткой для Космического Луча мечтаний и обратилась в "Здійсни мрію".

Также знаменитая спортсменка пообщалась и с 13-летним Андреем Бородатюком из Киева, который недавно принял участие в Уроке Мечтаний в Охматдете и обратился с просьбой тоже познакомиться со Свитолиной.

Мальчик занимается теннисом с 5 лет, и уже призер многих турниров. Однако Андрею врачи поставили диагноз хронический остеомиелит - это воспалительное заболевание костной ткани, в его случае - на пятке.

Парню сделали операцию, и начался путь к выздоровлению: месяц в больнице, 4 месяца ношения гипса. До сих пор ему тяжело ходить, но прогнозы врачей утешительны - надежда вернуться в спорт есть.

Ксюшу и Андрея пригласили на импровизированную уличную сцену к Элине, а после мероприятия у них была возможность познакомиться с ней лично, сделать общие фото и пообщаться. Свитолина рассказала о своих первых шагах в большом спорте, как проходят тренировки, и что нужно делать, чтобы стать профи.

"Я рада, что могу помочь новому поколению теннисистов своим опытом!" - поделилась Элина.

Юные спортсмены пообещали Свитолиной и себе бороться с болезнями, продолжать тренироваться и достигать новых высот в теннисе.