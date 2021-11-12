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Еліна Світоліна висловилася про зміну українського громадянства: "завжди буду повертатися"

Автор: Дмитрий Войналович

Краща тенісистка України Еліна Світоліна висловилася про те, чи планує вона коли-небудь змінити громадянство. Адже зараз 27-річна одеситка живе в Монако, куди вона перебралася зі своїм чоловіком - Гаелем Монфісом - після весілля.

На це питання бронзова призерка Олімпійських ігор 2020 відповіла ведучому проекту "Слава+" Славі Дьоміну.

Еліна Світоліна живе сьогодні в Монте-Карло (фото: instagram.com/elisvitolina)

Чи буде Світоліна змінювати громадянство?

"Ні", - відразу ж відповіла на питання про зміну українського паспорта наша спортсменка.

"У мене немає ніяких привілеїв отримувати якесь інше громадянство. У мене є резиденція в Монако... Але я завжди виступатиму за Україну на змаганнях. Я в душі Українка і завжди буду повертатися на батьківщину в незалежності від того, де я буду проживати", - сказала Еліна.

Еліна Світоліна запевнила, що не проміняє український паспорт на будь-який інший (фото: instagram.com/elisvitolina)

При цьому вона підтвердила, що пропозиції про зміну громадянства їй надходили навіть в дитинстві.

"Було багато пропозицій. Коли мені було 10 років і ми тренувалися в Ізраїлі кілька тижнів... І там були пропозиції", - зазначила Світоліна.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Бачили перспективну дівчинку, яка зможе виступати в майбутньому за їхню збірну..."- сказав Дьомін.

"Так", - підтвердила Еліна.

Нагадаємо, нещодавно Світоліна зустрілася з юними важкохворими тенісистами і зворушила українців до сліз.

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Элина Свитолина