Еліна Світоліна висловилася про зміну українського громадянства: "завжди буду повертатися"

Еліна Світоліна живе сьогодні в Монте-Карло (фото: instagram.com/elisvitolina)

Чи буде Світоліна змінювати громадянство?

"Ні", - відразу ж відповіла на питання про зміну українського паспорта наша спортсменка.

"У мене немає ніяких привілеїв отримувати якесь інше громадянство. У мене є резиденція в Монако... Але я завжди виступатиму за Україну на змаганнях. Я в душі Українка і завжди буду повертатися на батьківщину в незалежності від того, де я буду проживати", - сказала Еліна.

Еліна Світоліна запевнила, що не проміняє український паспорт на будь-який інший (фото: instagram.com/elisvitolina)

При цьому вона підтвердила, що пропозиції про зміну громадянства їй надходили навіть в дитинстві.

"Було багато пропозицій. Коли мені було 10 років і ми тренувалися в Ізраїлі кілька тижнів... І там були пропозиції", - зазначила Світоліна.

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

"Бачили перспективну дівчинку, яка зможе виступати в майбутньому за їхню збірну..."- сказав Дьомін.

"Так", - підтвердила Еліна.