Элина Свитолина беременна: "ожидаем дочку в октябре"
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила о беременности. Недавно теннисистка сообщила, что взяла паузу в спортивной карьере - из-за травмы и эмоционального состояния в связи с войной в Украине.
О радостном событии Элина Свитолина сообщила на своей странице в Instagram.
Элина Свитолина сообщила о том, что она с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, ожидают рождение малышки.
"С полным любовью и счастья сердцем мы рады сообщить, что в октябре ожидаем маленькую девочку", - написала Свитолина.
Она показала фотографию с мужем, который нежно обнимает живот спортсменки.
Фото: Элина Свитолина с мужем
Ранее Элина Свитолина сообщила, что не будет играть на турнире Большого шлема Ролан Гаррос. Как объяснила спортсменка, она не чувствует себя готовой к выступлениям. Причиной тому стало моральное состояние из-за вторжения России в Украину и ракетные удары по родному городу Одессе.
Еще одной причиной вынужденной паузы в спорте Свитолина назвала травму спины, которая давно не давала покоя.
"Это были чрезвычайно тяжелые пару месяцев для меня не только морально, но и физически. Долгое время мучился со спиной. Боль не давала мне подготовиться к турнирам в лучшем виде.
Между тем, наблюдая с невыносимой болью в сердце за тем, что происходит на моей родине в Украине и с какой отвагой и отвагой наш украинский народ защищает нашу страну, это дало мне огромный толчок продолжать и бороться на корте. Теперь мое тело больше не может с этим справляться, и мне нужно отдохнуть.
Поэтому мне грустно сообщать, что я буду скучать по Кубку Федерации и нескольким моим любимым турнирам в Европе", - написала первая ракетка Украины 29 мая.
Стоит отметить, что фанаты Элины Свитолиной заподозрили, что спортсменка ждет малыша еще в конце апреля. Ее фотография с тарелкой борща вызвала много комментариев.
Фото: Элина Свитолина
Напомним, ранее мы сообщали о том, что Свитолина вышла замуж за французского теннисиста.
А также рассказывали о том, Элина Свитолина не сыграет на Ролан Гаррос.