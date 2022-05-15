Элина Свитолина беременна: "ожидаем дочку в октябре"

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила о беременности. Недавно теннисистка сообщила, что взяла паузу в спортивной карьере - из-за травмы и эмоционального состояния в связи с войной в Украине.

О радостном событии Элина Свитолина сообщила на своей странице в Instagram.

Элина Свитолина сообщила о том, что она с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом, ожидают рождение малышки.

"С полным любовью и счастья сердцем мы рады сообщить, что в октябре ожидаем маленькую девочку", - написала Свитолина.

Она показала фотографию с мужем, который нежно обнимает живот спортсменки.

Фото: Элина Свитолина с мужем

Ранее Элина Свитолина сообщила, что не будет играть на турнире Большого шлема Ролан Гаррос. Как объяснила спортсменка, она не чувствует себя готовой к выступлениям. Причиной тому стало моральное состояние из-за вторжения России в Украину и ракетные удары по родному городу Одессе.

Еще одной причиной вынужденной паузы в спорте Свитолина назвала травму спины, которая давно не давала покоя.

"Это были чрезвычайно тяжелые пару месяцев для меня не только морально, но и физически. Долгое время мучился со спиной. Боль не давала мне подготовиться к турнирам в лучшем виде.

Между тем, наблюдая с невыносимой болью в сердце за тем, что происходит на моей родине в Украине и с какой отвагой и отвагой наш украинский народ защищает нашу страну, это дало мне огромный толчок продолжать и бороться на корте. Теперь мое тело больше не может с этим справляться, и мне нужно отдохнуть.

Поэтому мне грустно сообщать, что я буду скучать по Кубку Федерации и нескольким моим любимым турнирам в Европе", - написала первая ракетка Украины 29 мая.

Стоит отметить, что фанаты Элины Свитолиной заподозрили, что спортсменка ждет малыша еще в конце апреля. Ее фотография с тарелкой борща вызвала много комментариев.

Фото: Элина Свитолина