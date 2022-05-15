Еліна Світоліна вагітна: "очікуємо дочку в жовтні"

Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила про вагітність. Нещодавно тенісистка повідомила, що взяла паузу у спортивній кар'єрі - через травму та емоційний стан у зв'язку з війною в Україні.

Про радісну подію Еліна Світоліна повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Еліна Світоліна повідомила про те, що вона з чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом, очікують народження малятка.

"З повним любов'ю і щастя серцем ми раді повідомити, що в жовтні очікуємо маленьку дівчинку", - написала Світоліна.

Вона показала фотографію з чоловіком, який ніжно обіймає живіт спортсменки.

Фото: Еліна Світоліна з чоловіком

Раніше Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме на турнірі Великого шолома Ролан Гаррос. Як пояснила спортсменка, вона не відчуває себе готовою до виступів. Причиною тому став моральний стан через вторгнення Росії в Україну і ракетні удари по рідному місту Одесі.

Ще однією причиною вимушеної паузи в спорті Світоліна назвала травму спини, яка давно не давала спокою.

"Це були надзвичайно важкі пару місяців для мене не тільки морально, а й фізично. Довгий час мучився зі спиною. Біль не давала мені підготуватися до турнірів в кращому вигляді.

Тим часом спостерігаючи з нестерпним болем у серці за тим, що відбувається на моїй батьківщині в Україні та з якою відвагою і відвагою наш український народ захищає нашу країну, це дало мені величезний поштовх продовжувати та боротися на корті. Тепер моє тіло більше не може з цим справлятися, і мені потрібно відпочити.

Тому мені сумно повідомляти, що я сумуватиму за Кубком Федерації та кількома моїми улюбленими турнірами в Європі", - написала перша ракетка України 29 травня.

Варто відзначити, що фанати Еліни Світоліної запідозрили, що спортсменка чекає малюка ще в кінці квітня. Її фотографія з тарілкою борщу викликала багато коментарів.

Фото: Еліна Світоліна