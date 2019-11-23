Їли пінопласт, волосся і папір: нові подробиці про "дітей-мауглі" в Дніпрі

Діти-мауглі в Дніпрі (колаж РБК-Україна)

У Дніпрі жінка мала дітей у непридатних для життя умовах

У Дніпрі знайшли "дітей-мауглі", яких власна мати утримувала в непридатних умовах для життя. Малюків обділяли продуктами харчування, мінімальними зручностями та доглядом. При цьому сім'я не перебувала на обліку соціальних служб. Про це розповідається в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, власник квартири, в якій проживала і горе-матір з дітьми, подав заяву в поліцію на власну співмешканку. Причиною стало насильство з її боку. Чоловік, який страждав від застосування фізичної сили з боку жінки, складався з нею у цивільному шлюбі. При цьому офіційно горе-мати одружена з іншим чоловіком і зареєстрована в селі. Сусіди неодноразово скаржилися на постійні сварки і бійки в цій квартирі.

Дорослі ніде не працевлаштовані, тому жили за рахунок дитячих виплат на трьох дітей, двоє з яких проживали в злощасній квартирі. Старша дочка проживає на її батьківщині разом з бабусею.

У районній службі у справах дітей розповіли, що сім'я не перебувала у них на обліку, тому перевірок не було. Де знаходиться законний батько сімейства невідомо. Соціальні служби розглядають питання про позбавлення його з матір'ю батьківських прав.

На поточний момент п'ятирічна Діана і півторарічна Аня перебувають у лікарні. Дівчатка побачили перші чисті ліжечка і тільки зараз дізналися, що таке горщик.

"Вони випорожнюються пінопластом, волоссям, папером. Це говорить про те, що нічого було їм їсти. Вони, мабуть, їли те, що було під руками. Вони не можуть наїстися. Наші працівники кажуть, що потрібно ще кілька разів годувати", – каже лікар-педіатр Лія Сегеда.

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