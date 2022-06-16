Его ели козаки! Клопотенко поделился рецептом народного украинского блюда

Вам понадобятся

250 г пшена

1 средняя морковь

1 лук

200 г грибов шампиньонов

20 г сливочного масла

82,5% 50 мл сухого вина

100 мл сливок любой жирности

соль и перец по вкусу

3 веточки укропа для подачи

100-150 мл овощного бульона

Для овощного бульона:

1 средняя морковь

1 репчатый лук

100 г корня сельдерея

1 лавровый лист

2 горошины душистого перца

3 горошины черного перца

соль по вкусу

2 л воды

Пошаговый рецепт приготовления кулиша

Сварите овощной бульон. Очистите морковь и 100 г корня сельдерея, нарежьте большими кусками. Лук очистите, и сделайте надрезы крест-накрест. Овощи сложите в кастрюлю, залейте 2 л воды, добавьте пряности: 2 горошины душистого перца, 3 горошины черного перца и лавровый лист. Варите 60 минут на маленьком огне. Посолите по вкусу. После приготовления уберите овощи из бульона и по желанию процедите.

Морковь и лук очистите, и нарежьте мелким кубиком. Грибы шампиньоны (200 г) промойте и нарежьте мелким кубиком. Сковороду разогрейте с 20 г сливочного масла 82,5%, переложите нарезанные овощи и обжаривайте до мягкости лука.

Добавьте в овощи 50 мл сухого вина и выпарите его. У нас на это ушло пять минут. Пшено (250 г) промойте в горячей воде, пересыпьте в овощи. Периодически подливайте овощной бульон. Всего использовав 100-150 мл. Тушите 15 минут на маленьком огне до состояния аль денте.

Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте сразу на стол и украсьте измельченными веточками укропа или любой другой зеленью. Приятного аппетита!