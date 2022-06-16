Його їли козаки! Клопотенко поділився рецептом народної української страви

Вам знадобляться

250 г пшона

1 середня морква

1 цибуля

200 г грибів печериць

20 г вершкового масла

82,5% 50 мл сухого вина

100 мл вершків будь-якої жирності

сіль і перець до свого смаку

3 гілочки кропу для подачі

100-150 мл овочевого бульйону

Для овочевого бульйону:

1 середня морква

1 ріпчаста цибуля

100 г кореня селери

1 лавровий лист

2 горошини запашного перцю

3 горошини чорного перцю

сіль до свого смаку

2 л води

Покроковий рецепт приготування куліша

Зваріть овочевий бульйон. Очистіть моркву і 100 г кореня селери, наріжте великими шматками. Цибулю очистіть, і зробіть надрізи хрест-навхрест. Овочі складіть в каструлю, залийте 2 л води, додайте прянощі: 2 горошини запашного перцю, 3 горошини чорного перцю і лавровий лист. Варіть 60 хвилин на маленькому вогні. Посоліть до свого смаку. Після приготування приберіть овочі з бульйону і за бажанням процідіть.

Моркву і цибулю очистіть, і наріжте дрібними кубиками. Гриби печериці (200 г) промийте і наріжте дрібними кубиками. Сковороду розігрійте з 20 г вершкового масла, перекладіть нарізані овочі і обсмажуйте до м'якості цибулі.

Додайте в овочі 50 мл сухого вина і випаруйте його. У нас на це пішло п'ять хвилин. Пшоно (250 г) промийте в гарячій воді, пересипте в овочі. Періодично підливайте овочевий бульйон. Всього використавши 100-150 мл. Тушкуйте 15 хвилин на маленькому вогні до стану аль денте.

Посоліть і поперчіть до свого смаку. Подавайте відразу на стіл і прикрасьте подрібненими гілочками кропу або будь-який інший зеленню. Смачного!