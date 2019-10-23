Стильно и нежно: Елена Зеленская блистает в небесно-голубом платье-пиджаке от украинского бренда

Елена Зеленская (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди продолжает покорять сеть

Елена Зеленская подготовила для поездки в Японию по-настоящему необычные наряды, как того и требовал случай. Она уже успела показать стильный сдержанный костюм с аппликацией хризантемы, затем блистала в бледно-желтом платье, скроенном наподобие кимоно. Новый же образ, который подготовили стилисты первой леди для званого ужина по случаю восхождения на престол императора Нарухито, получился просто восхитительным.

Елена и Владимир Зеленские на званом ужине (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Ассиметричное платье-пиджак для Елены создавал известный украинский дизайнер Иван Фролов Его необычный крой обусловлен любовью к костюмам и желанием первой леди быть под стать мужу, который отправился во фраке, а небесно-голубой оттенок – тем, что он символичен для осеннего сезона в Японии. Платье необычного кроя было сшито наподобие мужского пиджака, но дополненное женственными деталями: одним полупрозрачным рукавом, вставкой и шлейфом спереди из ткани, покрытой кристаллами.

Дополняли образ квадратный клатч в тон наряду, светлые классические лодочки, а также небольшие серьги. Прическу Елене сделали вновь высокую – также в японском стиле – и дополнили крупной заколкой с камнями, состоящей из вертикальных полос. Макияж в этот раз был в голубых тонах, благодаря чему он гармонировал со всем образом.

Елена в наряде FROLOV (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

К слову, предыдущий образ для первой леди – для утреннего выхода в свет – ей также создавал Иван Фролов.

Елена опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором выразила благодарность за приглашение. А также продемонстрировала свой наряд. «Благодарим за приглашение на торжественный прием по случаю восшествия императора Нарухито на престол и возможность лично поздравить Его Величество и Императрицу Масако», – написала Зеленская. Подписчики Елены принялись бурно обсуждать образ и хвалить ее красоту и стиль.

Визит в Японию длится до 24-го октября, так что наверняка Елена еще удивит нас новым выходом в стильном наряде.