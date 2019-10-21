Елена Зеленская в роскошном наряде рассорила сеть

Елена Зеленская сопровождает супруга Владимира Зеленского во время визита в Японию с 21 по 24 октября. Первая леди выложила в Instagram снимок, на котором первую пару Украины встречают в аэропорту. Но пользователи сети неоднозначно отнеслись к японскому турне.

Владимир и Елена Зеленская во время своего четырехдневного визита планируют принять участие в интронизации императора Японии Нарухито.

"Уверена, опыт такой прогрессивной страны, как Япония, будет чрезвычайно полезным, ведь создание равных возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня, как для жены президента", - пишет первая леди.

Стоит отметить, что Елена Зеленская кроме всего прочего планирует ознакомиться с программой питания японских школьников. Эту сферу первая леди патронирует в Украине, и недавно она посетила учебные заведения во время визита в Латвию.

Владимир и Елена Зеленские в Японии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Подписчики оценили образ Елены Зеленской, в котором она отдала дань уважения восточной стране. Первая леди вышла в приталенном пиджаке с цветочной аппликацией в виде хризантемы, которая является давним символом Японии.

"Вы умница! Очень правильные и нужные темы для Украины! Жизненных сил для воплощения этих проектов, Елена!" - восхитилась подписчица.

"Елена, вы такая красавица! Красивая и такая утонченная. Очень нравится то, как вы общаетесь с людьми и прессой, надеюсь, что все-таки вы ведете эту страницу", - пишет поклонница.

"Леночка, Вы прекрасная леди, пусть Вам помогает Господь, удачи в Ваших добрых делах и начинаниях! В Японии есть чему научиться! С Богом!" - пожелала комментатор.

Но многие пользователи посоветовали побольше времени приделять насущным проблемам украинцев.

"Вы бы рекламу показывали по телевидению, про то что сжигать листья нельзя! Столько раз, сколько появляется реклама 95 квартала за сутки. Дышать в Украине не возможно. И жить!" - сетует один из пользователей.

"За Японию мы уже устали радоваться. Хотелось бы начать радоваться за Украину", - нарекает подписчик первой леди.

"Какой еще досвид?! Да нам до Японии как до Луны!" - возмутилась комментатор.

"Правильно, пока украинцы задыхаются, надо кататься по миру", - раскритиковал подписчик.

