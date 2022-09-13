Путину, Лукашенко и хунте Мьянмы отказали в приглашениях на похороны Елизаветы

Великобритания не пригласила представителей России, Беларуси и Мьянмы на государственные похороны королевы Елизаветы II, которые состоятся в следующий понедельник, сообщил источник в Уайтхолле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Великобритания вместе со своими западными союзниками стремится изолировать Россию и ее союзницу Беларусь на мировой арене с помощью экономических санкций и других мер в ответ на вторжение Москвы в Украину. Мьянма и ее военная хунта, захватившая власть в 2021 году, также подверглись британским санкциям.

Похороны королевы Елизаветы в Лондоне посетят более 500 иностранных высокопоставленных лиц, причем приглашения были разосланы главам государств большинства стран, с которыми Великобритания имеет дипломатические отношения.