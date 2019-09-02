Елена Кравец кардинально сменила цвет волос ради Танцев со звездами (фото)

Елена Кравец во втором выпуске Танцев со звездами 2019 предстала перед зрителями и судьями в необычном для себя образе - комедийная актриса и юмористка менила прическу и показала свой драматический талант.

Так, Елена Кравец вместе с партнером Максимом Леоновым исполнили модерн под стихотворение культовой современной поэтессы Веры Полозковой "Давай будет так".

Елена Кравец и Максим Леонов (скрин видео: YouTube/Танцы со звездами)

Одетые в костюмы цвета хаки, босоногие танцовщики, казалось бы обнажили душу во время танца.

Для максимально впечатляющего перевоплощения 42-летняя Елена Кравец примерила образ длинноволосой блондинки с вьющимися волосами цвета "пшеничный блонд".

Елена Кравец в обычном образе и с новым цветом (коллаж: РБК-Украина)

Жюри высоко оценило танец пары Кравец и Леонова. В результате чего они набрали 26 баллов по сумме зрительского и судейского голосования, заняв четвертое место в рейтинге второго выпуска.

Влад Яма оценил женственность актрисы "80-м уровнем", отметив, что ей невероятно идет этот цвет.

Елена Кравец и Максим Леонов (видео: YouTube/Танцы со звездами)

Пользователи сети в комментариях восторгаются талантом актрисы и ее способностью к перевоплощению.

Елена - красотка, особенно здесь - очень молодо выглядит. Я даже не узнала ее сперва.

Любимый стих Полозковой, она и вправду гений. Очень эмоционально

Лена просто шикарна. Выглядит как девченка,даже не скажешь что ей 42. А танцует просто зашибись. Болею за нее и Викулю!

То, что она с каждым годом, все красивей, это факт. Но она, оказывается, еще и хорошо танцует!

Женственная и приятная.

Такая красивая и женственная. Думаю, она победит в этом сезоне.

Скрин комментариев

К слову 16-летняя дочь Елены Кравец Мария недавно попробовала себя в качестве модели. В сети появились фото юной красавицы, которая невероятно похожа на маму.

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