Олена Кравець кардинально змінила колір волосся заради Танців з зірками (фото)

Олена Кравець у другому випуску Танців з зірками 2019 постала перед глядачами і суддями в незвичайному для себе образі - комедійна актриса і гумористка змінила зачіску і показала свій драматичний талант.

Так, Олена Кравець разом з партнером Максимом Леоновим виконали модерн під вірш культової сучасної поетеси Віри Полозкової "Давай будет так".

Олена Кравець і Максим Леонов (скрін відео: YouTube/Танці з зірками)

Одягнені в костюми кольору хакі, босоногі танцівники, здавалося б оголили душу під час танцю.

Для максимально вражаючого перевтілення 42-річна Олена Кравець приміряла образ красуні білявки з кучерявими волоссям кольору "пшеничний блонд".

Олена Кравець в звичайному образі і з новим кольором (колаж: РБК-Україна)

Журі високо оцінило танець пари Кравець і Леонова. В результаті чого вони набрали 26 балів за сумою глядацького та суддівського голосування, зайнявши четверте місце в рейтингу другого випуску.

Влад Яма оцінив жіночність актриси "80-м рівнем", зазначивши, що їй неймовірно йде цей колір.

Олена Кравець і Максим Леонов (відео: YouTube/Танці з зірками)

Користувачі мережі в коментарях захоплюються талантом актриси і її здатністю до перевтілення.

Олена - красуня, особливо тут - дуже молодо виглядає. Я навіть не впізнала її спершу.

Улюблений вірш Полозкової, вона і справді геній. Дуже емоційно

Лєна просто шикарна. Виглядає як дівчина, навіть не скажеш, що їй 42. А танцює просто зашибісь. Вболіваю за неї і Вікулю!

Те, що вона з кожним роком, все красивіше, це факт. Але вона, виявляється, ще й добре танцює!

Жіночна і приємна.

Така красива і жіночна. Думаю, вона переможе у цьому сезоні.

Скрін коментарів

До речі 16-річна дочка Олени Кравець Марія нещодавно спробувала себе в якості моделі. У мережі з'явилися фото юної красуні, яка неймовірно схожа на маму.

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