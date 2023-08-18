Чи можна "пропотіти" застуду: вся правда про пулярний метод лікування

Попри сонце й тепло влітку також можна застудитись і провалятись у ліжку з температурою. Часто, щоб швидше одужати, люди намагаються "пропотіти" хворобу.

Про це повідомили в медичній спільноті "Бережи себе" в Instagram .

Вся правда про метод

Багато хто думає, якщо вкутатись якомога краще, пити гарячий чай із медом, закрити вікна та вдягнутись тепліше, то інфекція чи "токсини" вийдуть поступово з потом.

Проте такий спосіб не тільки не допомагає, а й може нашкодити. Експерти кажуть, що основна функція потовиділення - охолодження тіла та виведення рідини.

Зокрема, якщо через зниження температури може ненадовго стати краще, то зневоднення - це саме те, чого, навпаки, потрібно уникати при хворобі.

Що робити при застуді

Перша і головна порада при застуді - пити багато води, але уникати кави й алкоголю, які лише сприяють зневодненню.

Фізіологічно ніякі "токсини", а тим паче збудники інфекцій через шкіру вийти не можуть. З цією задачею успішно справляються печінка та нирки.

Тому, замість того, щоб виснажувати своє тіло дивними методами, краще дотримуватись таких правил:

пийте багато води

багато відпочивайте - залишайся вдома, не перенось хворобу "на ногах"

сон та збалансоване харчування

провітрюйте і зволожуйте помешкання

зверніться до сімейного лікаря та дотримуйся його порад

Що не треба робити, якщо захворіли:

пити препарати з недоведеною ефективністю

приймати антибіотики "про всяк випадок"

закривати всі вікна та двері, не провітрювати приміщення, робити з кімнати "бункер" без доступу кисню

намагатися "випотіти" хворобу будь-яким способом

Додамо, що однією із найпоширеніших причин літньої застуди є різкі перепади температури. Особливо піддаються таким перепадам люди зі слабкою імунною системою.

Влітку різкі перепади температури трапляються у наступних випадках: