Элементарные привычки, которые помогут меньше болеть осенью и зимой: добавьте их в жизнь
В скором времени в Украину придут холода, а вместе с ними и вирусные инфекции. Сезонные заболевания достаточно распространены, поэтому заразиться ими можно в любом людном месте. Для поддержания иммунитета, вы можете придерживаться простых ежедневных привычек.
О них рассказала семейный врач Алина Волковская в своем Instagram.
Как не болеть осенью и зимой
Человек каждый день так или иначе контактирует с вирусами и бактериями даже если не догадывается об этом. Поэтому спрятаться от них не получится, только бороться правильными методами:
- избегайте тесных контактов с больными людьми
- оставайтесь дома, когда заболели или держитесь на расстоянии от других, чтобы они не заболели
- помните о гигиене рук, ведь руки - самый главный источник передачи вирусов. Дополнительно можно использовать спиртосодержащие (не менее 60%) антисептики.
- при отсутствии бумажных салфеток, кашляйте или чихайте в локоть, а не в ладонь. Воспитайте эту привычку и у себя, и у детей.
- не касайтесь глаз, носа и рта грязными руками
- соблюдайте социальную дистанцию не менее одного метра от других и надевайте маску при необходимости
- чаще гуляйте на свежем воздухе. Дело в том, что подцепить вирус во время прогулки практически невозможно. Вирусные частицы остаются активными именно в сухом и теплом воздухе в помещениях.
- следите за состоянием слизистых оболочек носа. Если они пересыхают, работа местного иммунитета нарушается, а вирусы с легкостью преодолевают защитный барьер.
- увлажняйте слизистые носа. Используйте для этого физраствор или готовые солевые растворы.
- заботьтесь об оптимальных параметрах воздуха в помещении: температура от 18 до 20 градусов тепла, влажность 50-70% и обязательное частое проветривание. Любая система отопления сушит воздух, поэтому следует использовать увлажнители.
- пейте достаточно жидкости и питайтесь сбалансировано
- настройте свой режим дня, сон и не забывайте об умеренных физических нагрузках
- подумайте о вакцинации от гриппа. При возможности провакцинировать нужно всю семью.
Врач также советует не вестись на все рекламы препаратов и не скупать их массово. Ведь повлиять лекарством на все существующие вирусы невозможно.
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