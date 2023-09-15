Элементарные привычки, которые помогут меньше болеть осенью и зимой: добавьте их в жизнь

В скором времени в Украину придут холода, а вместе с ними и вирусные инфекции. Сезонные заболевания достаточно распространены, поэтому заразиться ими можно в любом людном месте. Для поддержания иммунитета, вы можете придерживаться простых ежедневных привычек.

Как не болеть осенью и зимой

Человек каждый день так или иначе контактирует с вирусами и бактериями даже если не догадывается об этом. Поэтому спрятаться от них не получится, только бороться правильными методами:

избегайте тесных контактов с больными людьми

оставайтесь дома, когда заболели или держитесь на расстоянии от других, чтобы они не заболели

помните о гигиене рук, ведь руки - самый главный источник передачи вирусов. Дополнительно можно использовать спиртосодержащие (не менее 60%) антисептики.

при отсутствии бумажных салфеток, кашляйте или чихайте в локоть, а не в ладонь. Воспитайте эту привычку и у себя, и у детей.

не касайтесь глаз, носа и рта грязными руками

соблюдайте социальную дистанцию не менее одного метра от других и надевайте маску при необходимости

чаще гуляйте на свежем воздухе. Дело в том, что подцепить вирус во время прогулки практически невозможно. Вирусные частицы остаются активными именно в сухом и теплом воздухе в помещениях.

следите за состоянием слизистых оболочек носа. Если они пересыхают, работа местного иммунитета нарушается, а вирусы с легкостью преодолевают защитный барьер.

увлажняйте слизистые носа. Используйте для этого физраствор или готовые солевые растворы.

заботьтесь об оптимальных параметрах воздуха в помещении: температура от 18 до 20 градусов тепла, влажность 50-70% и обязательное частое проветривание. Любая система отопления сушит воздух, поэтому следует использовать увлажнители.

пейте достаточно жидкости и питайтесь сбалансировано

настройте свой режим дня, сон и не забывайте об умеренных физических нагрузках

подумайте о вакцинации от гриппа. При возможности провакцинировать нужно всю семью.

Врач также советует не вестись на все рекламы препаратов и не скупать их массово. Ведь повлиять лекарством на все существующие вирусы невозможно.

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