Электронные билеты на автобус можно обновить: как это сделать

Киевлянам рассказали об электронном билете (фото: facebook.com Kyivpastrans)

Киевлянам рассказали, будут ли действительны электронные билеты после карантина

Киевлянам рассказали, что будет с электронными билетами с QR кодом на общественный транспорт после карантина. Сообщается, что они не "сгорят", но их нужно будет поменять на новые.

Что нужно для этого сделать:

1.Отправьте на почту этого сервиса support. ebilet@kyivcity.gov.ua сообщение.

2.Укажите номер QR билета либо сфотографируйте его и закрепите во вложении.

3. Укажите ФИО владельца.

4. Укажите адрес почты, на которую необходимо прислать новый билет.

Купить QR-билет можно в распечатанном и в электронном виде (генерировать на экране смартфона).

С QR билетом вы можете ездить в метро и наземном транспорте: достаточно поднести его к зеркальной части валидатора (или к нижнему окошку турникета метро), и поездка зачтется. С экрана смартфона тоже можно оплатить, нажав кнопку "подтвердить использование".

Купить QR-билет можно в приложении Kyiv Smart City, в личном кабинете киевлянина https://my.kyivcity.gov.ua, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, с помощью чат-ботов Kyiv Pay Bot, KyivMetroBot в Telegram и Facebook, на 28 станциях метро, за наличные — во всех кассах на станциях метро.

Напомним, что еще до карантина Украина перешла на единый электронный билет. Но билеты старого образца для проезда в трамвае, троллейбусе, автобусе, фуникулере и городской электричке еще действуют до 1 июля 2020 года.

Также в транспорте можно использовать Kyiv Smart Card, "Карточку киевлянина", а также проездные с разным сроком действия.

Как мы ранее писали, в Киеве исключили рост тарифов на проезд при ослаблении карантина.

Автор: Мария Соловей