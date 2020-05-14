Електронні квитки на автобус можна оновити: як це зробити

Киянам розповіли про електронні квитки (фото: facebook.com Kyivpastrans)

Киянам розповіли, чи будуть дійсні електронні квитки після карантину

Киянам розповіли, що буде з електронними квитками з QR-кодом на громадський транспорт після карантину. Повідомляється, що вони не "згорять", але тільки їх треба буде поміняти на нові.

Що потрібно для цього зробити:

1.Надішліть на пошту цього сервісу support. ebilet@kyivcity.gov.ua повідомлення.

2.Вкажіть номер QR квитка або сфотографуйте його і закріпіть у вкладенні.

3. Вкажіть ПІБ власника.

4. Вкажіть адресу пошти, на яку необхідно надіслати новий квиток.

Купити QR-квиток можна в роздрукованому та в електронному вигляді (генерувати на екрані смартфона).

З QR квитком ви можете їздити в метро і наземному транспорті: досить піднести його до дзеркальної частини валідатора (або до нижнього віконця турнікета метро), і поїздка зарахується. З екрану смартфона теж можна оплатити, натиснувши кнопку "підтвердити використання".

Купити QR-квиток можна у додатку Kyiv Smart City, в особистому кабінеті киянина https://my.kyivcity.gov.ua, в терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click, з допомогою чат-ботів Kyiv Pay Bot, KyivMetroBot в Telegram і Facebook, на 28 станціях метро, за готівку — у всіх касах на станціях метро.

Нагадаємо, що ще до карантину Україна перейшла на єдиний електронний квиток. Але квитки старого зразка для проїзду у трамваї, тролейбусі, автобусі, фунікулері та міській електричці ще діють до 1 липня 2020 року.

Також у транспорті можна використовувати Kyiv Smart Card, "Картку киянина", а також проїзні з різним терміном дії.

Як ми раніше писали, у Києві виключили зростання тарифів на проїзд при ослабленні карантину.

Автор: Марія Соловей