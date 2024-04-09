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У ВР запропонували дозволити чоловікам за кордоном дистанційно оновити дані в ТЦК

Україна, Вівторок 09 квітня 2024 22:30
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У ВР запропонували дозволити чоловікам за кордоном дистанційно оновити дані в ТЦК Фото: народний депутат Федір Веніславський (sluga-narodu com)
Автор: Каріна Левицька, Уляна Безпалько

Чоловіки зможуть оновити дані військово-облікових документів перебуваючи за кордоном. Таку норму внесли до законопроекту про мобілізацію, який Рада готує до другого читання.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив нардеп та член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Веніславський розповів, що підготовлений до другого читання законопроект про мобілізацію містить в собі норму про можливість громадян України, які перебувають за кордоном, оновити свої персональні дані військово-облікових документів без повернення в Україну.

За даними народного депутата, українці, що перебувають за кордоном, зможуть оновити дані в декілька способів:

  • через електронну адресу,
  • через телефонний дзвінок,
  • через електронний кабінет.

"Ми передбачили багато опцій. Повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно", - наголосив він.

Законопроект по мобілізацію

Нагадаємо, 30 січня до Ради внесли законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.

Законопроект ухвалили у першому читанні. Після цього комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд правок, їх було понад 4 тисячі.

Сьогодні стало відомо, що питання демобілізації військовослужбовців, яке від початку було внесено, не розглядатимуть у рамках даного законопроекту.

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