У ВР запропонували дозволити чоловікам за кордоном дистанційно оновити дані в ТЦК
Чоловіки зможуть оновити дані військово-облікових документів перебуваючи за кордоном. Таку норму внесли до законопроекту про мобілізацію, який Рада готує до другого читання.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив нардеп та член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
Веніславський розповів, що підготовлений до другого читання законопроект про мобілізацію містить в собі норму про можливість громадян України, які перебувають за кордоном, оновити свої персональні дані військово-облікових документів без повернення в Україну.
За даними народного депутата, українці, що перебувають за кордоном, зможуть оновити дані в декілька способів:
- через електронну адресу,
- через телефонний дзвінок,
- через електронний кабінет.
"Ми передбачили багато опцій. Повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно", - наголосив він.
Законопроект по мобілізацію
Нагадаємо, 30 січня до Ради внесли законопроект про мобілізацію, яким пропонується змінити порядок її проведення.
Законопроект ухвалили у першому читанні. Після цього комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав розгляд правок, їх було понад 4 тисячі.
Сьогодні стало відомо, що питання демобілізації військовослужбовців, яке від початку було внесено, не розглядатимуть у рамках даного законопроекту.
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