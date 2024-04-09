У ВР запропонували дозволити чоловікам за кордоном дистанційно оновити дані в ТЦК

Чоловіки зможуть оновити дані військово-облікових документів перебуваючи за кордоном. Таку норму внесли до законопроекту про мобілізацію, який Рада готує до другого читання.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив нардеп та член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Веніславський розповів, що підготовлений до другого читання законопроект про мобілізацію містить в собі норму про можливість громадян України, які перебувають за кордоном, оновити свої персональні дані військово-облікових документів без повернення в Україну.

За даними народного депутата, українці, що перебувають за кордоном, зможуть оновити дані в декілька способів:

через електронну адресу,

через телефонний дзвінок,

через електронний кабінет.

"Ми передбачили багато опцій. Повертатися в Україну для оновлення своїх персональних даних не потрібно", - наголосив він.