Электронная трудовая книжка: украинцам напомнили об обязательных документах

Электронная трудовая книжка в Украине официально действует уже с июня 2021. Этот формат нужен, чтобы уменьшить объемы бумажной работы, снизить риски потери документов. Благодаря такой системе удобно проверять свой страховой стаж, а в будущем пенсия будет начисляться автоматически.
О нюансах оформления электронной трудовой рассказали в Управлении Гоструда.
Украинцам напомнили, что для полноты информации в электронной трудовой необходимо подать скан-копии таких документов:
Это очень важно, так как все они влияют на расчет стажа.
После отправки цветных скан-копий специалисты территориальных органов Пенсионного фонда сверят их с данными в Реестре застрахованных лиц, и оцифруют то, чего будет не хватать.
Загрузить е-документ можно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Для этого нужно авторизоваться:
В Гоструда также отметили, что сведения о трудовой деятельности могут вносить как сами работники, так и их работодатели.
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