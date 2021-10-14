Электронная трудовая книжка: украинцам напомнили об обязательных документах

Украинцам напомнили, что для полноты информации в электронной трудовой необходимо подать скан-копии таких документов:

записи в бумажной трудовой;

документы о получении образования (до 2004 года в стаж учитывалось обучение в учреждениях высшего образования на дневной форме);

свидетельство о рождении ребенка (для женщин);

военный билет и другие документы.

Это очень важно, так как все они влияют на расчет стажа.

После отправки цветных скан-копий специалисты территориальных органов Пенсионного фонда сверят их с данными в Реестре застрахованных лиц, и оцифруют то, чего будет не хватать.

Где найти электронную трудовую?

Загрузить е-документ можно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Для этого нужно авторизоваться:

при помощи квалифицированной электронной подписи (КЭП) - ее можно получить в налоговой, аккредитованном центре сертификации ключей, через банки;

под логином и паролем - код выдается в территориальных органах ПФУ;

через сервис ID.GOV.UA, предусматривающий идентификацию по ЭЦП, мобильному телефону (Mobile ID) или наличии счета в одном из 27 банков Украины (Bank ID).

В Гоструда также отметили, что сведения о трудовой деятельности могут вносить как сами работники, так и их работодатели.