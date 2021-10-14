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Электронная трудовая книжка: украинцам напомнили об обязательных документах

Автор: Светлана Мащенко

Электронная трудовая книжка в Украине официально действует уже с июня 2021. Этот формат нужен, чтобы уменьшить объемы бумажной работы, снизить риски потери документов. Благодаря такой системе удобно проверять свой страховой стаж, а в будущем пенсия будет начисляться автоматически.

О нюансах оформления электронной трудовой рассказали в Управлении Гоструда.

Украинцам напомнили, что для полноты информации в электронной трудовой необходимо подать скан-копии таких документов:

  • записи в бумажной трудовой;
  • документы о получении образования (до 2004 года в стаж учитывалось обучение в учреждениях высшего образования на дневной форме);
  • свидетельство о рождении ребенка (для женщин);
  • военный билет и другие документы.

Это очень важно, так как все они влияют на расчет стажа.

После отправки цветных скан-копий специалисты территориальных органов Пенсионного фонда сверят их с данными в Реестре застрахованных лиц, и оцифруют то, чего будет не хватать.

Где найти электронную трудовую?

Загрузить е-документ можно в личном кабинете на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Для этого нужно авторизоваться:

  • при помощи квалифицированной электронной подписи (КЭП) - ее можно получить в налоговой, аккредитованном центре сертификации ключей, через банки;
  • под логином и паролем - код выдается в территориальных органах ПФУ;
  • через сервис ID.GOV.UA, предусматривающий идентификацию по ЭЦП, мобильному телефону (Mobile ID) или наличии счета в одном из 27 банков Украины (Bank ID).

В Гоструда также отметили, что сведения о трудовой деятельности могут вносить как сами работники, так и их работодатели.

Ранее мы писали, что сразу миллиону пенсионеров с 1 октября повысили пенсии. Кто сможет теперь ежемесячно получать по 400 грн доплаты.

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Пенсии