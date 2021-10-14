Електронна трудова книжка: українцям нагадали про обов'язкові документи

Українцям нагадали, що для повноти інформації в електронній трудовій необхідно подати скан-копії таких документів:

записи в паперовій трудовій;

документи про здобуття освіти (до 2004 року до стажу враховувалося навчання в закладах вищої освіти за денною формою);

свідоцтво про народження дитини (для жінок);

військовий квиток та інші документи.

Це дуже важливо, так як всі вони впливають на розрахунок стажу.

Після відправки кольорових скан-копій фахівці територіальних органів Пенсійного фонду звірять їх з даними в реєстрі застрахованих осіб, і оцифрують те, чого буде не вистачати.

Де знайти електронну трудову?

Завантажити е-документ можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для цього потрібно авторизуватися:

за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) - його можна отримати в податковій, акредитованому центрі сертифікації ключів, через банки;

під логіном і паролем - код видається в територіальних органах ПФУ;

через сервіс ID.GOV.UA, що передбачає ідентифікацію за ЕЦП, мобільним телефоном (Mobile ID) або наявності рахунку в одному з 27 банків України (Bank ID).

У Держпраці також зазначили, що відомості про трудову діяльність можуть вносити як самі працівники, так і їх роботодавці.