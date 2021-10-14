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Електронна трудова книжка: українцям нагадали про обов'язкові документи

Автор: Світлана Мащенко

Електронна трудова книжка в Україні офіційно діє вже з червня 2021 року. Цей формат потрібен, щоб зменшити обсяги паперової роботи, знизити ризики втрати документів. Завдяки такій системі зручно перевіряти свій страховий стаж, а в майбутньому пенсія буде нараховуватися автоматично.

Про нюанси оформлення електронної трудової розповіли в Управлінні Держпраці.

Українцям нагадали, що для повноти інформації в електронній трудовій необхідно подати скан-копії таких документів:

  • записи в паперовій трудовій;
  • документи про здобуття освіти (до 2004 року до стажу враховувалося навчання в закладах вищої освіти за денною формою);
  • свідоцтво про народження дитини (для жінок);
  • військовий квиток та інші документи.

Це дуже важливо, так як всі вони впливають на розрахунок стажу.

Після відправки кольорових скан-копій фахівці територіальних органів Пенсійного фонду звірять їх з даними в реєстрі застрахованих осіб, і оцифрують те, чого буде не вистачати.

Де знайти електронну трудову?

Завантажити е-документ можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).

Для цього потрібно авторизуватися:

  • за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) - його можна отримати в податковій, акредитованому центрі сертифікації ключів, через банки;
  • під логіном і паролем - код видається в територіальних органах ПФУ;
  • через сервіс ID.GOV.UA, що передбачає ідентифікацію за ЕЦП, мобільним телефоном (Mobile ID) або наявності рахунку в одному з 27 банків України (Bank ID).

У Держпраці також зазначили, що відомості про трудову діяльність можуть вносити як самі працівники, так і їх роботодавці.

Раніше ми писали, що відразу мільйону пенсіонерів з 1 жовтня підвищили пенсії. Хто зможе тепер щомісяця отримувати по 400 грн доплати.

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