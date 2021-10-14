Електронна трудова книжка: українцям нагадали про обов'язкові документи

Електронна трудова книжка в Україні офіційно діє вже з червня 2021 року. Цей формат потрібен, щоб зменшити обсяги паперової роботи, знизити ризики втрати документів. Завдяки такій системі зручно перевіряти свій страховий стаж, а в майбутньому пенсія буде нараховуватися автоматично.
Про нюанси оформлення електронної трудової розповіли в Управлінні Держпраці.
Українцям нагадали, що для повноти інформації в електронній трудовій необхідно подати скан-копії таких документів:
Це дуже важливо, так як всі вони впливають на розрахунок стажу.
Після відправки кольорових скан-копій фахівці територіальних органів Пенсійного фонду звірять їх з даними в реєстрі застрахованих осіб, і оцифрують те, чого буде не вистачати.
Завантажити е-документ можна в особистому кабінеті на порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ).
Для цього потрібно авторизуватися:
У Держпраці також зазначили, що відомості про трудову діяльність можуть вносити як самі працівники, так і їх роботодавці.
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