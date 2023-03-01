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Електронна чи паперова: лікар розповів, яку книгу краще обрати

Лікар розповів, яку книгу краще обрати для читання (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час загального переходу на електронні технології, велику популярність набрали електронні книги. Тому варто все ж знати, що краще вибрати - електронну чи звичайну паперову книгу.

Про це повідомляє офтальмолог Дмитро Павленко в Instagram.

Небезпека для очей

За словами лікаря, найчастіше люди читають з таких пристрої:

  • екранів, що випромінюють світло - телефонів, планшетів, ноутбуків та комп'ютерів;
  • екранів з електронними чорнилами - електронних книг, спеціальних моніторів (E ink);
  • друкованих видань - книг, журналів та газет.

Офтальмолог каже, коли людина дивиться на традиційний екран, то світло від нього випромінюється прямо в очі.

Також тривалий екранний час ним призводить до втоми очей внаслідок комп'ютерного зорового синдрому.

Що краще для очей

Чудово альтернативою друкованим книгам є девайси з електронними чорнилами, які максимально імітують друкований текст.

Зокрема, вони як і друковані джерела значно зменшують втому очей, але потребують додаткового освітлення сторінки - воно має бути рівномірним та направленим зверху.

Важливо, що тільки тоді світло буде відбиватися від тексту, перед тим, як попаде в око.

Також з огляду на своїм функціоналом, електронні книги мають ряд переваг над паперовими:

  • Можливість завантажувати багато книг в одну;
  • Мінімальний розмір і вага;
  • Зручні налаштування (можна регулювати розмір шрифту, на деяких - підсвічування);
  • Практичність;
  • Економія - купуєте одну електронну книгу, яка прослужить роками;
  • Екологічність.

Раніше ми називали список книжок, після яких дитина полюбить читати.

Також лікар називав головні причини, чому знижується зір.

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