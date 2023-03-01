Электронная или бумажная: врач рассказал, какую книгу лучше выбрать

Во время общего перехода на электронные технологии, большую популярность набрали электронные книги. Поэтому следует все же знать, что лучше выбрать - электронную или обычную бумажную книгу.
Об этом сообщает офтальмолог Дмитрий Павленко в Instagram.
По словам врача, чаще всего люди читают с таких устройств:
Офтальмолог говорит, когда человек смотрит на традиционный экран, свет от него излучается прямо в глаза.
Также длительное экранное время им приводит к усталости глаз в результате компьютерного зрительного синдрома.
Прекрасно альтернативой печатным книгам являются девайсы с электронными чернилами, максимально имитирующими печатный текст.
В частности, они, как и печатные источники, значительно уменьшают усталость глаз, но требуют дополнительного освещения страницы - оно должно быть равномерным и направленным сверху.
Важно, что только тогда свет будет отражаться от текста, прежде чем попадет в глаза.
Также в силу своего функционала электронные книги имеют ряд преимуществ над бумажными:
Раньше мы называли список книг, после которых ребенок полюбит читать.
Также врач называл главные причины, почему снижается зрение.