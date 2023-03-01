Электронная или бумажная: врач рассказал, какую книгу лучше выбрать

Опасность для глаз

По словам врача, чаще всего люди читают с таких устройств:

экранов, излучающих свет - телефонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров;

экранов с электронными чернилами - электронных книг, специальных мониторов (E ink);

печатных изданий - книг, журналов и газет.

Офтальмолог говорит, когда человек смотрит на традиционный экран, свет от него излучается прямо в глаза.

Также длительное экранное время им приводит к усталости глаз в результате компьютерного зрительного синдрома.

Что лучше для глаз

Прекрасно альтернативой печатным книгам являются девайсы с электронными чернилами, максимально имитирующими печатный текст.

В частности, они, как и печатные источники, значительно уменьшают усталость глаз, но требуют дополнительного освещения страницы - оно должно быть равномерным и направленным сверху.

Важно, что только тогда свет будет отражаться от текста, прежде чем попадет в глаза.

Также в силу своего функционала электронные книги имеют ряд преимуществ над бумажными: