ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Самые интересные книжки, после которых ребенок полюбит читать: топ мировых шедевров

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 13:18
Самые интересные книжки, после которых ребенок полюбит читать: топ мировых шедевров Фото: Украинские беженцы (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В условиях военного положения большинство украинских детей остались без детсадов и школ. Сейчас очень важно поддерживать не только образовательный уровень, но и психологическую стабильность детей.

Styler предлагает вам подборку лучших книг для детей всех возрастов, которые могут поощрить их к чтению.

Для 7-8 лет

Алиса в Зазеркалье, Льюис Кэрролл

Интересные книги, которые стоит прочитать хоть раз в жизни начинаются с "Алисы в Зазеркалье" и "Алисы в Стране Чудес". Замечательная поучительная история, которую стоит знать не только детям, но и подросткам и взрослым.

Увлекательные приключения продолжаются в Зазеркалье, где Алиса встречает не только старых друзей, но и новых врагов. Шахматная доска разложена, фигуры на своих местах - нужно выиграть партию.

Матильда, Роальд Даль

Матильда родилась с особым даром - острым умом, который как губка впитывает все. Но любознательность крохи становится обузой для родителей. Как перевоспитать собственных родителей, побороть вора в лице директора школы Транчбул, найти свое место в мире - рассказывает Роальд Даль.

Незвичайні пригоди Алі, Галина Малик

"Необычные приключения Али" рассказывают о девочке, которая попадает в волшебную страну Недоландию. Именно здесь ей придется поверить в себя и научиться выбирать верный путь.

Аля поборется с ленивыми персонажами, выведет на чистую воду лжецов и победит въедливых Сяк-таків.

Гномики. Факты, мифы, чепуха, Мацей Шиманович

Если вам скажут, что гномиков не существует - не верьте. Они ведут свой привычный быт и всегда очень заняты сотнями дел. Чем интересуются эти необычные создания, каким спортом увлекаются, какие хобби выбирают - расскажет вам эта книга.

Денискові оповідання, Виктор Драгунский

Это рассказы на все случаи жизни, помогающие искать что-то хорошее, позитивное и волшебное в обычных вещах. Как действовать в непредсказуемых ситуациях? Стоит ли брать ответственность на себя? Какова цена дружбы, честности и доверия? Ищите ответы на страницах книги "Денискові оповідання".

9 лет

Чарли и шоколадная фабрика, Роальд Даль

Это самая сладкая история о поиске себя и верном выборе. Чарли Бекету, парню из бедной семьи выпадает редкий шанс изменить жизнь - фортуна улыбнулась ему, подарив золотой билет в известную на весь мир шоколадную фабрику Вилли Вонки. С того момента начинаются его приключения, а жизнь изменится до неузнаваемости.

Снежная Королева, Ганс Кристиан Андерсен

Это сказка о вере и любви, которая может растопить ледяное сердце. История о преданной дружбе и горячей вере в то, что у тебя все получится. Это трудная дорога сквозь снега, или борьба с разбойниками, преодоление силы ледяного обломка, все - ради любви и дружбы.

Фантастические звери и где их искать, Джоан Роулинг

Это обязательное пособие юного волшебника. В самом настоящем учебнике по магии вы узнаете обо всех магических существах поттерианы. Здесь есть остроумные подписи Гарри и Рона, интересные детали о фантастическом мире, важные советы для ученика Хогвартса.

Лола ищет подругу, Изабель Абеди

Это история о настоящей дружбе, которая растрогает до самого сердца. Каково это - иметь все, миллионы сторонников и быть одиноким? Юной Лоле даже некому сверить душу и открыть самые сокровенные секреты. Единственное, что остается - довериться высшей силе и запустить свое отчаянное желание в небо на воздушном шарике.

Єнотик Бо і повітряна куля, Ирина Лазуткина

Это еще одна история о вере в мечты и пути к ним. Стоит нарисовать собственную мечту, со всеми деталями и не забыть о друзьях, чтобы она осуществилась. Именно так сделал енотик Бо, который очень хотел стать воздухоплавателем. Не обошлось здесь и без приключений, испытаний и верной дружбы.

Для детей 10 лет

Ходячий замок Хаула, Диана У. Джонс

Это книга, которая вдохновила маэстро Миядзаки и подарила нам замечательный мультфильм. Софи, самая старшая из дочерей Шляпника Хаттера, была очарована ведьмой Пустырищ и стала бабушкой. Оставив все позади, она попадает в движущийся замок волшебника Хаула, где заключает сделку с огненным демоном.

Страна Муми-троллей, Туве Янсон

Волшебные и удивительные муми-тролли, живущие в долине муми, захватили сотни и тысячи сердец. Милые и добрые, они заставляют детей от малейшего до большого задумываться над важными вещами, такими, как познание себя, собственного я, поиска пути и даже смысла жизни.

Дневник слабака (все книги, комплект), Джефф Кинни

Это комплект всех жизненных перипетий Грега Гефли в поисках себя. Продолжая тему взросления, невозможно не вспомнить о Греге, который сталкивается с обычными проблемами обычной взрослой жизни.

Джуди Муди и талисман неудачи, Меган МакДоналд

Это история смешной и самоуверенной Джуди доводит ее до встречи с президентом. Интересная книга для девочек 10 лет - история о веселой, непоседливой и любознательной девочке. Она всегда находит себе приключения на пятую точку, втягивая в них и всех вокруг.

Чудовий світ Тома Гейтса, Лиз Пічон

Книга рассказывает о нелегком периоде взросления в увлекательно смешной форме. Перед вами дневник настоящего сорвиголовы, который постоянно ссорится с сестрой, любит шалить и хочет создать рок-группу.

Для 11 лет

Тореадори з Васюківки, Всеволод Нестайко

Тореадоры воплощают собой интересные украинские книги, которые стоит прочитать хоть раз. Эта положительная трилогия рассказывает о мальчишках-подростках, которые постоянно придумывают интересные и опасные выходки. Сорвиголова Ява и его здравомыслящий друг Павлик стремятся к одному - прославиться, и для этого делают все возможное

Армстронг. Невероятные приключения мышонка, Торбен Кульманн

Волшебная книга с прекрасными иллюстрациями, которая точно не оставит вас равнодушными, заставит искренне переживать за героя и бороться вместе с ним. Обыкновенный мышонок, имеет выдающуюся цель - улететь на Луну. Чтобы доказать мышиному обществу, что Луна - не головка сыра. Для этого ему придется построить собственный космический корабль.

Девять жизней Кристофера Чанта, Диана У. Джонс

Книга о тайне жизни и смерти! Кристофер обнаруживает у себя необычайное умение - путешествовать другими мирами во снах. Его дядя просит помощи в переносе вещей из нашего мира в параллельные. Но однажды все идет не по плану, и интересное приключение становится опасным - Кристофера убивают. А на следующее утро он просыпается живым и невредимым…

Таємниця підводного човна, Андрей Кокотюха

Это рассказ о первой подводной лодке Черноморского флота "Сом". По легенде, на его борту находится необычное сокровище, из-за которого и была затоплена лодка. Она не только может раскрыть тайны нашей истории, но и изменить жизнь.

Джеймс и гигантский персик, Роальд Дал

Сказочная повесть о том, как все может коренным образом измениться в жизни. Именно так случилось и с мальчишкой Джеймсом. Его жизнь могла бы быть сказочной, если бы не постоянные издевательства злых теток. Но однажды случается что-то неожиданно магическое - он попадает в гигантский персик, где бурлит жизнь.

Для детей 12 лет

Абсолютно нецелованная, Нина Ґрьонтведт

Это история для девушки или парня, которые впервые влюбились. Поможет определиться с путем, наладить отношения и даст несколько советов. История написана в форме дневника, в который автор записывает будничные приключения, но все меняется, когда Нина влюбляется.

Неймовірні пригоди Івана Сили, Александр Гаврош

Повесть рассказывает о могущественном и величественном богатыре Иване, прототипом которого стал известный карпатец Иван Фирцак - чемпион по различным видам спорта. Он путешествовал по миру, выступал в цирке и имел сотни поклонников.

Джури козака Швайки, Владимир Рутковский

Это книга об отчаянных козаках - богатыре Демке, Грицике, Саньке и Швайке с верным побратимом волком Барвинком. Всегда делай правильный выбор, даже если перед тобой самый большой враг - татарская орда.

Зверодухи. Рожденные свободными, Брэндон Мулл

Первая книга приключений зверодухов легендарной Четверки - вызовы начинаются. В Эрдасе каждый парень и девушка, достигшие совершеннолетия, проходят специальный ритуал по поиску духа-зверя, который станет спутником на всю жизнь. Для четырех совершенно разных юношей и девушек судьба круто меняется, когда на церемонии их выбирают духи легендарной Павшей Четверки.

Лунастри. Політ крізь камені, Наталья Щерба

Эта книга знакомит читателя с землей, населенной тремя расами: обычными людьми, астрами, которые обожают звезды, и лунатами, которые поклоняются луне. И есть еще Двуликие - которые обладают необычайными умениями. В произведении говорится о поиске себя и высшем предназначении. И о любви. Той, которая вдохновляет на подвиги.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте LITE в Google News
книги
STYLER
В Украину идет сильное потепление: где будет +10 уже совсем скоро
В Украину идет сильное потепление: где будет +10 уже совсем скоро