Ель-Ніньо, полярний вихор і сильні вітри. Чи варто чекати аномальну погоду цієї зими

Чи будуть сильні снігопади

За прогнозом кліматологів, середня кількість опадів у Європі цієї зими буде не набагато вище за норму. На більшій частині континенту випаде менше снігу, ніж зазвичай, крім альпійського регіону та деяких частин Скандинавії.

Листопадовий прогноз показує, що кількість опадів буде в основному нижчою за середню, трохи більше - в Альпах і північних Балканах.

А ось прогноз снігопадів на грудень уже зовсім інший – у деяких частинах Центральної Європи та ненадовго у південній Англії можливі сильні опади.

У січневому прогнозі зовсім інша картина – потенціал снігопадів зміщується. Менше опадів на заході Європи й значно більше – на сході, а отже, і в Україні.

Фахівці відзначають, що багато в чому на погоду впливатиме явище Ель-Ніньо, що зростає. А також рух Полярного вихору, який досягне своєї могутності наприкінці листопада - середині грудня.

При Ель-Ніньо зима має свої особливості. Наприклад, більше опадів у північно-західній Скандинавії, у деяких частинах центральної та південно-східної Європи. А в Західній Європі зима Ель-Ніньо зазвичай суха.

Прогноз зі снігопадів у січні 2024 року (скриншот)

А що буде із температурою?

Дані одразу кількох різних метеорологічних систем показують, що суворих температурних аномалій не варто очікувати у першій половині зими. А ось у середині та наприкінці зими є ймовірність сильного похолодання в США та деяких частинах Європи.

Над північно-східними частинами континенту зараз прогнозується нейтральна зона, оскільки там є область аномалії низького тиску. Це означає, що температура повітря може опуститися до сильних мінусів, але не більше, ніж характерно для конкретного регіону.

У Європі температура буде вищою за середню на більшій частині західної та центральної частин. А ось нижчі температури будуть більш виражені у північній та північно-східній частинах.

Основний режим циркуляції над Європою буде із півночі на південь, тобто північний потік над Європою. Сценарії потенційних снігопадів над Центральною Європою будуть пов'язані з інтенсивністю північного потоку та окремими холодними фронтами, які рухатимуться з півночі.

Що таке Полярний вихор

Полярний вихор з'являється щорічно восени й відіграє ключову роль у розвитку погоди пізньої осені, взимку та навесні. Це велика циклонічна область, що обертається над Північною півкулею, із землі до вершин стратосфери та досягає висоти 50 км.

За фактом, цей вихор – це великомасштабна циркуляція в атмосфері, мега-величезний циклон. Від нього, а також від поєднання вихору з іншими явищами (наприклад, Ель Ніньо) і залежить, яка погода буде взимку.

Сильний полярний вихор дає сильну полярну циркуляцію. Зазвичай це замикає холодніше повітря в полярних регіонах, створюючи більш м'які умови для більшості США та Європи. У таких умовах зима в середніх широтах зазвичай тепліша за норму.

Слабкий полярний вихор створює слабкий реактивний потік. Холодне арктичне повітря складніше стримати, і воно йде з полярних регіонів у США та Європу.

Як виглядає Полярний вихор (скриншот)

На цей момент прогнози показують, що полярний вихор дуже розвинений і швидко збільшується у розмірі. Чим сильнішим і більшим він стане, тим легше він впливатиме на погоду.

Поточний прогноз показує розвиток стратосферної реактивної течії, яку вчені називають "полярним нічним літаком". Додатковим чинником стане фаза вітру у тропічній стратосфері.

Зараз все вказує, що фаза вітру буде негативною (східною), а значить є підвищена ймовірність слабкішої реактивної течії, раптового стратосферного потепління та холоднішої зими в США та Європі.

У поєднанні з Ель-Ніньо ці фактори можуть створити колапс Полярного вихору на початку зими. За такого колапсу майже завжди відбуваються аномальні зміни погоди. Наприклад, різке похолодання після періоду тепла або раптові сильні снігопади.

Як впливає Полярний вихор на погоду (скриншот)